Un medic din Craiova este anchetat de procurori într-un dosar de luare de mită, acesta fiind acuzat că ar fi primit diferite sume de bani de la 32 de persoane pentru emiterea sau revizuirea deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă. De asemenea, o asistentă medicală este cercetată în acelaşi dosar pentru complicitate la luare de mită. Cele două persoane sunt anchetate sub control judiciar.

Reprezentanţii Parchetului de pe lângă Tribunalul Dolj au anunţat, joi, că procurorii fac cercetări într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de luare de mită şi respectiv complicitate la luare de mită de către un medic, respectiv de către o asistentă medicală, în legătură cu emiterea ori revizuirea unor decizii medicale asupra capacităţii de muncă.

„Astfel, din cercetările efectuate până în prezent a rezultat că, în perioada 14.07.2026 – 07.09.2026, inculpatul A.M.B., în calitate de medic primar care îşi desfăşura activitatea de expertiză a capacităţii de muncă în cadrul Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi Recuperare a Capacităţii de Muncă – Cabinetul de Expertiză Medicală a Capacităţii de Muncă nr. 77 Craiova, ar fi primit, în mod direct, pentru sine, de la 32 de persoane, diferite sume de bani care nu i se cuveneau, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu privind evaluarea capacităţii de muncă a solicitanţilor şi emiterea ori revizuirea deciziilor medicale asupra capacităţii de muncă”, au anunţat procurorii.

Ei au adăugat că medicul a beneficiat de complicitatea unei asistente medicale, care ”ar fi înlesnit şi ar fi sprijinit, cu intenţie, comiterea infracţiunilor de corupţie, prin conduita sa repetată, respectiv prin manifestările de susţinere a modului de lucru al acestuia, prin acceptarea şi primirea unor părţi din sumele colectate, precum şi prin participarea, în mod activ, la emiterea ori revizuirea deciziilor medicale pentru persoanele care i-ar fi oferit medicului sumele de bani cu titlu de mită”.

Anchetatorii au făcut percheziţii, inclusiv la sediul unui cabinet medical din Craiova şi au găsit şi ridicat sumele de 19.300 de lei, 6.915 euro şi 540 de lire sterline. Medicul este cercetat pentru 32 de infracţiuni de luare de mită, iar asistenta medicală, pentru 10 infracţiuni de complicitate la luare de mită.

Cele două persoane au fost reţinute pentru 24 ore, ulterior fiind dispusă cercetarea acestora sub control judiciar pentru 60 de zile.

Editor : A.P.