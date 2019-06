Medic mort în timpul gărzii. Ce spune ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, spune că va fi făcută o analiză după ce un medic din Bihor a murit în timp ce era de gardă la un centru de permanență. Ministrul Sănătății a mai spus că, într-adevăr, sunt probleme în sistem, însă nu pot fi rezolvate într-un an.

„E trist când pleacă un medic și îmi pare rău pentru ceea ce s-a întâmplat. S-au făcut pași importanți, dar din păcate, efectele se vor vedea în timp. Din martie 2018, salariile s-au majorat. Procentul alocat medicinei de familie crește și va crește în fiecare an pentru că știm cum stau lucrurile. (...) Sunt lucruri nerezolvate de 30 de ani și care nu pot fi rezolvate într-un an sau dacă le rezolvăm, nu pot produce efecte într-un an. De la 1 ianuarie 208, tariful orar pentru gărzile din centrele de permanență a crescut la 40 de lei de oră. Nu poate fi vorba despre un câștig de 300 lei pe lună. Poate pe zi sau pe gardă. (...) Da, sunt probleme”, a spus Sorina Pintea, la Antena3, potrivit Mediafax.

„Județul Bihor e unul care are foarte multe centre de permanență. Timiș, și apoi Bihorul, sunt printre primele locuri. Sunt niște lucruri pe care o să le analizăm. Datele le avem. (...) Despre activitatea dânsului (medicul, n.r.) nu doresc să discut public. Pot să spun doar că a fost un medic de excepție”, a mai spus Pintea.

Precizările vin după ce un medic a murit în timp ce făcea gardă la un centru de permanență din județul Bihor.