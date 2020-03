Medic român din Elveția: Așteptați-vă la o multiplicare a cazurilor! Este greu să te protejezi, indiferent de țara în care ești

„Așteptați-vă la o multiplicare a cazurilor și aveți curaj!”. Este mesajul unui medic român stabilit în Elveția, țară care se află în top 10 state cu cele mai multe cazuri de COVID-19. Alexandru Dobrinov spune că, în punctul în care a ajuns răspândirea acestui nou coronavirus, este foarte greu să te protejezi, indiferent de țara din care faci parte, iar asta pentru că stocurile de echipamente medicale existente la nivel mondial scad de la o zi la alta. În Geneva, acolo unde locuiește, nu se mai găsește în farmacii paracetamol, iar medicii din spitale se plâng că nu au de unde obține anestezic.

Dr. Alexandru Dobrinov, medic de familie din Geneva: E greu pentru noi, pentru că suntem expuși. În cabinet cred că am vreo 20-30 de pacienți care sunt bolnavi. Sunt multe cazuri. Nu avem material. Asta care o am e o mască de șantier pe care mi-a dat-o o pacientă, protejează un pic mai bine decât masca chirurgicală. Teste nu avem destule. Trebuie să efectuăm numai la pacienții care sunt în stare relativ gravă.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi24: Cum vă protejați?

Dr. Alexandru Dobrinov, medic de familie din Geneva: Mă spăl frecvent pe mâini, cu săpun când am timp și cu soluție dezinfectantă când trebuie să mă spăl mai repede, dar nu prea mai am. Nu mai este în farmacii. Mâine mă duc într-un local unde o să primesc jumătate de litru de soluție dezinfectantă. Cam așa. Am pus panouri în tot cabinetul să mă sune mai întâi la telefon, să nu intre în cabinet dacă e o suspiciune de infecție.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi24: Cum faceți față acestei boli?

Dr. Alexandru Dobrinov, medic de familie din Geneva: Personal nu îmi este frică, dar știu că sunt expus. Am foarte mare grijă cu familia. Nu prea mai îmi văd copii, că am doi copii mari care sunt independenți și nu mă mai duc să îi văd. La părinți mă duc o dată pe săptămână și le fac cumpărăturile. Le las în fața ușii și vorbim câteva minute la geam. Sunt o peroană expusă și mă aștept oricând să mă îmbolnăvesc.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi24: Recomandare pentru medicii din România?

Dr. Alexandru Dobrinov, medic de familie din Geneva: Măsurile în România au fost luate cam cu 10 zile după Elveția. Poate să se aștepte la o multiplicare a cazurilor, să aibă curaj. Să se protejeze cât mai bine, să respecte regulile de protecție și de igienă și contactul cu familia să fie cât mai mic.

Mădălina Chițu, jurnalist Digi24: Pentru pacienții de aici din România, o recomandare?

Recomandarea este să aibă cât mai puțin contact cu ceilalți, să respecte distanța, să respecte măsurile de protecție și toate măsurile indicate care sunt acum internaționale. Totuși e o boală destul de periculoasă. Trebuie respectate măsurile impuse.

Editor web: Liviu Cojan