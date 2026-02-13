Live TV

Medic trimis în judecată pentru că ar fi luat mită, de 200 de lei și 100 de lei. Și cei doi pacienți sunt judecați pentru dare de mită

Data publicării:
doctor care ia spaga
Foto: Guliver/GettyImages

Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei, informează News.ro. De asemenea, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.

Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a anunţat, vineri, finalizarea anchetei în dosarul în care este implicat medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi.

Medicul Ovidiu Mitu a fost trimis în judecată pentru luare de mită, el fiind acuzat că a luat bani de la doi pacienţi, respectiv 200 de lei şi 100 de lei.

Medicul a primit banii la sfârşitul anului 2022, în cabinetul său din incinta spitalului ieşean.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Iaşi.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi medicul cardiolog Ovidiu Tesloianu, tot de la Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iaşi, acuzat că monta pacienţilor dispozitive medicale cardiace prelevate de la persoane decedate.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tanczos barna
1
Vicepremierul Tanczos Barna: Cred că Ilie Bolojan are toate şansele să prindă rotativa de...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
2
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
loto numere
3
S-a câștigat marele premiu la 6/49. Unde a fost jucat biletul norocos și cât a costat
drujba
4
Rusia a aruncat în aer „Prietenia”. Prin această conductă primeau petrol Ungaria și...
comisia europeana
5
Reacția Comisiei Europene după ce Curtea Constituțională a amânat din nou decizia privind...
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Digi Sport
Ion Țiriac: ”Prostule, ține minte ce-ți zic!”. Imediat, miliardarul a primit o lovitură total neașteptată: ”A rămas blocat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Un bărbat care a fost găsit în șoc hipotermic în Iași a murit la spital
INSTANT_DNA_CUC_05_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Fostul ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, trecut din arest preventiv în arest la domiciliu
justitie
Tribunalul a respins cererea de arestare a administratorului public, arhitectului şef şi adjunctului Poliţiei Locale Sector 5
Man hand counting money for a bribe or tips. Holding EURO banknotes on a blurred background, EURO currency
Șpagă în toaletă la Primăria Sectorului 5. Poliţistul local „Pedro” strângea banii și îi împărțea cu şefii (referat DNA)
ID33674_INQUAM_Photos_Liviu Florin_Albei
Arhitectul șef de la Primăria Sectorului 5, acuzat de DNA că a primit 15.000 euro de la un om de afaceri
Recomandările redacţiei
photo-collage.png (65)
Cum s-a întâmplat cumplita tragedie din București: De ce a murit...
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_05_INQUAM_Photos_George_Calin
Ilie Bolojan, despre o eventuală plecare: „Pentru mine, vă rog să mă...
medici in spital
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în...
ID333746_INQUAM_Photos_Cosmin_Enache (1)
Titi Aur, explicații după tragedia din Sectorul 6: „Mașina devine...
Ultimele știri
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
Kaja Kallas: Consiliul de Securitate nu mai funcţionează aşa cum ar trebui. ONU nu mai reflectă lumea aşa cum este ea în prezent
„Operațiunea de auto-lichidare”. Cum i-au păcălit ucrainenii pe ruși să trimită locația trupelor, cu momeala unei rețele Starlink false
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Astrele s-au aliniat perfect pentru ele. Top patru zodii care atrag noroc și abundență din 13 februarie 2026
Cancan
Gestul ireal făcut de fosta parteneră a lui Adrian Kreiner din spatele gratiilor. Ce le-a cerut magistraților...
Fanatik.ro
Povestea bunicuței de 86 de ani de pe lista Poliției Române cu cei mai periculoși infractori. Cum a ajuns...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Ce se întâmplă cu Ana Maria Bărbosu. Anunț important după ce a pierdut medalia olimpică
Adevărul
Garry Kasparov nu vede sfârșitul războiului din Ucraina: „Va continua atâta timp cât Putin are resurse”
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ea e tânăra devenită virală pe TikTok după ce a început să poarte un porumbel în geantă: „L-am domesticit, îl...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
De nicăieri: Donald Trump a acordat CINCI grațieri prezidențiale! Unul dintre cei vizați a murit în urmă cu 8...
Pro FM
VIDEO Dua Lipa și logodnicul, hărțuiți de paparazzi. Momente tensionate în Paris: "Nu ne mai urmăriți!"
Film Now
Suma donată de Steven Spielberg pentru a ajuta familia lui James Van Der Beek. Actorul era tatăl a șase copii
Adevarul
Ce înseamnă „recesiunea tehnică” și de ce România nu resimte încă o criză ca în 2009-2010. Explicațiile...
Newsweek
Un document ignorat de mulți pensionari ar putea să le permită să iasă mai devreme la pensie. Cum arată?
Digi FM
Alex Bogdan și Cătălina Mihai, dezvăluiri fără filtre: „Ne-am cunoscut direct în pielea goală!”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Cum îl schimbase boala pe James Van Der Beek. Regretatul actor, declarații sfâșietoare cu un an înainte de...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online