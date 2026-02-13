Medic trimis în judecată pentru că ar fi luat mită, de 200 de lei și 100 de lei. Și cei doi pacienți sunt judecați pentru dare de mită

Medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi a fost trimis în judecată de procurori, fiind acuzat că a luat mită de la doi pacienţi, de 200 de lei, respectiv 100 de lei, informează News.ro. De asemenea, au fost trimişi în judecată cei doi pacienţi, pentru dare de mită.



Parchetul de pe lângă Tribunalul Iaşi a anunţat, vineri, finalizarea anchetei în dosarul în care este implicat medicul cardiolog Ovidiu Mitu din cadrul Spitalului ”Sfântul Spiridon” din Iaşi.

Medicul Ovidiu Mitu a fost trimis în judecată pentru luare de mită, el fiind acuzat că a luat bani de la doi pacienţi, respectiv 200 de lei şi 100 de lei.

Medicul a primit banii la sfârşitul anului 2022, în cabinetul său din incinta spitalului ieşean.

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Iaşi.

În acelaşi dosar a fost trimis în judecată şi medicul cardiolog Ovidiu Tesloianu, tot de la Spitalul ”Sfântul Spiridon” din Iaşi, acuzat că monta pacienţilor dispozitive medicale cardiace prelevate de la persoane decedate.

