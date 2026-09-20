Medicamente mai scumpe și terapii lansate târziu: De ce Europa este marea pierzătoare a planului lui Trump pentru sectorul farmaceutic

Cerința lui Donald Trump ca producătorii de medicamente să mărească prețurile în Europa pentru ca acestea să poată fi reduse în SUA a devenit acum mai mult decât o nouă declarație bombastică din partea președintelui celei mai puternice țări din lume. Un nou studiu publicat în revista medicală The Lancet avertizează în legătură cu riscul real ca măsurile promovate de Washington să transforme radical piețele globale și ca marile companii farmaceutice să scumpească medicamentele și să amâne lansarea noilor terapii în alte țări.

Clauza „națiunii celei mai favorizate” este menită să oprească Statele Unite să fie țara cu cele mai scumpe medicamente cu rețetă din lume. Măsura propune compararea prețurilor pe care Medicare – sistemul public de asigurări ce cuprinde 68 de milioane de americani cu vârste începând de la 65 de ani – le plătește pentru fiecare medicament cu prețurile din anumite țări de referință, scrie El Pais.

Când prețurile Medicare le depășesc pe cele din țările de referință, producătorii de medicamente ar trebui să ramburseze guvernului SUA diferența de bani prin intermediul unor „reduceri suplimentare”, potrivit studiului.

Economiile pe care le-ar face Washingtonul ar putea fi uriașe. Cercetătorii au descoperit că suma totală plătită pentru medicamente, care acum este de aproximativ 88 de miliarde de dolari pe an, s-ar reduce cu 16-18% în „faza inițială” și cu până la de trei ori mai mult după cinci ani.

Coreea de Sud, Norvegia și Australia sunt țările de referință luate ca exemplu de cele mai multe ori de Medicare pentru a stabili prețurile, au dezvăluit autorii studiului.

Problema cu această politică este că, pentru trei din patru medicamente analizate, producătorii lor ar trebui să returneze mult mai mulți bani către Medicare decât banii pe care îi câștigă din vânzarea anuală a acelor medicamente în țările de referință: „în jur de 3,8 ori mai mult”.

Cu alte cuvinte, păstrarea prețurilor cât mai mici în acele țări i-ar forța pe producători să piardă mai mult din veniturile obținute de la Medicare decât câștigurile pe care le generează din vânzarea medicamentelor în celelalte țări.

Acest lucru îi va motiva pe producători să crească prețurile și să nu își vândă medicamentele în alte părți ale lumii, așa încât să nu fie penalizați de SUA.

Argumentul că „Europa plătește prea puțin pentru medicamente” este unul superficial

„Politicile americane pot afecta accesul la medicamente la nivel global”, a avertizat Kerstin Noelle Vokinger de la Universitatea din Zurich, unul dintre autorii studiului. „Politicienii ar trebui să se asigure că disponibilitatea medicamentelor importante nu este întârziată din această cauză.”

„Când un preț scăzut într-o piață mică provoacă o pierdere mare pentru un producător de medicamente în SUA, acesta este cu atât mai motivat să întârzie lansarea [noilor terapii], să crească prețurile sau să ofere reduceri confidențiale”, a explicat și economistul Jaume Puig Junoy.

Această politică ar putea provoca pagube serioase pentru alte țări fără să aducă mari beneficii pentru Medicare, a avertizat Junoy.

Una dintre consecințe ar putea fi ca alte guverne să activeze planuri prin care să „iasă de pe radarul” Statelor Unite ca țări de referință prin „modificarea prezentărilor și a ambalajelor ca să nu mai fi comparabile cu cele din SUA”, a spus Beatriz Gonzalez Lopez-Valcarcel, profesoară de la Universitatea Las Palmas de Gran Canaria.

„Există riscul ca industria să încerce să prevină situația în care prețurile europene le influențează pe cele obținute în SUA”, a explicat și directorul general al produselor farmaceutice din cadrul ministerului spaniol al sănătății, Cesar Hernandez.

Argumentul că „Europa plătește prea puțin pentru medicamente” este unul superficial, potrivit lui Hernandez, care susține că „sistemele de sănătate europene contribuie semnificativ la inovare prin finanțarea medicamentelor, cercetare publică, studii clinice, infrastructură științifică și generare de probe”.

Cu toate că discuția legată de contribuția fiecărei țări la eforturile globale de inovare în medicină este importantă, „caracteristicile și problemele interne ale pieței americane nu pot automat să fie transferate sistemelor europene”, a mai spus Hernandez.

Editor : Raul Nețoiu