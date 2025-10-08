Live TV

Medicamentele care pot lăsa șoferii fără permis. Ministerul Sănătății a actualizat lista pastilelor care conțin substanțe stupefiante

medicamente pe o masa
Foto: GettyImages

Ministerul Sănătății a actualizat lista medicamentelor care conțin substanțe stupefiante. Este vorba despre cele din cauza cărora testele antidrog făcute de șoferi pot ieși pozitive.

Pe listă se găsesc mai multe medicamente care sunt obișnuite pentru răceală, gripă sau dureri. Acestea pot conține substanțe care declanșează rezultate fals pozitive la testele rapide antidrog.

Printre aceste medicamente se numără: poate cel mai comun, paracetamolul, Brufen Plus, Diazepam si fentanil, medicament care era deja pe lista Ministerului Sănătății. Este vorba despre compuși care sunt prezenți în multe siropuri, comprimate sau plicuri pentru viroze respiratorii. Ei sunt interpretați de aparatele de testare ca droguri. Chiar și testele de laborator de primă etapă pot confirma prezența acestor substanțe, deși ele provin din medicamente legale. (cg1af2) În acest caz, ce se întâmplă. Permisul de conducere se suspendă automat, iar șoferul trebuie să aștepte rezultatele analizelor finale, o procedură care poate dura până la 3 luni.

Ce mai este important de știut, medicamentele cu acest risc au pe ambalaj un triunghi roșu de avertizare. Astfel, orice pastilă care poate afecta reflexele sau capacitatea de concentrare trebuie să aibă acest simbol.

Recomandările specialiștilor sunt să citiți cu atenție prospectul fiecărui medicament și să nu depășiți dozele recomandate.

 

