Live TV

Medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani: „Afectează accesul pacienţilor la tratamente”

Data actualizării: Data publicării:
medicamente pe o masa
Foto: GettyImages

Producătorii de medicamente generice atrag atenţia că introducerea acestor tratamente pe lista de compensare are loc cu întârzieri de până la doi ani, ceea ce afectează grav accesul pacienţilor la terapii esenţiale şi subliniază că, în ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant.

„În ultimii 10 ani, în timp ce costurile materiilor prime şi ale bunurilor industriale au crescut cu 30-45%, preţurile medicamentelor generice au scăzut constant. Medicamentele generice ajung pe lista de compensare cu o întârziere de până la 2 ani, afectând accesul pacienţilor. Se aplică preţul cel mai mic şi taxa clawback, fără posibilitatea ajustării preţurilor în funcţie de costuri reale”, a declarat sâmbătă Călin Băjan, liderul grupului de lucru pentru preţuri al Asociaţiei Producătorilor de Medicamente Generice din România (APMGR).

El a explicat că inflaţia, cerinţele de mediu şi costurile asociate îngrijirii populaţiei vârstnice cresc semnificativ cheltuielile de producţie. Într-un sistem rigid, unde preţurile nu pot fi ajustate în funcţie de realităţile economice, aceste presiuni duc la retragerea medicamentelor de pe piaţă şi, implicit, la reducerea accesului pacienţilor.

La rândul său, Simona Cocoş, membru în Consiliul Director al APMGR, a subliniat că introducerea medicamentelor generice şi biosimilare în Lista medicamentelor compensate necondiţionat - adică acele tratamente care corespund medicamentelor inovatoare cu brevet expirat şi care se află în contracte de tip Cost-Volum - se face cu întârzieri de 1,5 - 2 ani.

„Avem o pondere importantă a medicamentelor inovatoare atât ca volum, dar şi ca sumă, iar tratamente care pot fi rezolvate cu medicamentele generice, datorită întârzierilor din sistem, sunt rezolvate la preţuri de două - de trei ori mai mari cu cele inovatoare”, a susţinut Cocoş la un eveniment organizat de Coaliţia Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice din România şi APMGR.

Ea a adăugat că medicamentele generice reprezintă doar 20% din totalul cheltuielilor cu medicamentele din sistemul de sănătate, relatează Agerpres.

Reprezentantul APMGR a spus că medicamentele generice introduse pe piaţă în perioada 2016-2023 au generat optimizare bugetară de peste un miliard de euro pentru sistemul de sănătate. Astfel, contribuţia la bugetul de stat a fost de 1,56 miliarde de lei (0,3% din buget).

Totodată, Simona Cocoş a declarat că 40% din producţia de medicamente generice merge către export. 

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Avioane SU-30 Algeria
1
Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda. Statul care a...
gnshgns
2
Cine e Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk. FBI dezvăluie filmul crimei, ce mesaje...
Skyranger blindat Boxer Rheinmetall
3
Șeful Rheinmetall: Nu are sens să tragi cu o armă de 500.000 de dolari împotriva unei...
biserica ilegala gigi becali
4
Biserică ridicată ilegal în zonă protejată, de familia lui Gigi Becali. Deputatul nu dă...
erika kirk
5
Amenințarea văduvei lui Charlie Kirk: „Nu aveţi idee ce aţi dezlănţuit”
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Digi Sport
Are o avere de 250 de milioane de euro și 5 copii, dar a decis să nu le lase nimic! ”Sunt banii mei, doar ai mei!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump in birou gesticuleaza
Ce condiții pune Donald Trump țărilor NATO pentru ca SUA să impună...
alimente de bază
Un nou scandal în coaliție: Expiră plafonarea la alimentele de bază...
Drone Operators Undergo Training In Kherson Region
NATO nu este pregătită pentru dronele rusești. „Ce vom face, vom...
charlie-ottley-captura-digi
„Hățișul birocratic” nu iartă: Charlie Ottley, britanicul care a...
Ultimele știri
Sportivii români au câștigat 10 medalii la Campionatele Balcanice de Canotaj de la Ioannina, Grecia
Manifestaţie uriașă pentru „libertatea de exprimare” la Londra, la apelul unui militant de extremă dreapta
Scoaterea plafonării adaosului la alimentele de bază. Fermierii avertizează că prețurile la raft ar putea crește
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pastile
Ministerul Sănătăţii vrea să introducă 35 de medicamente în lista celor compensate. Rogobete: Vor aduce soluții reale pentru boli grave
Medicamente vărsate, amestecate
Anunțul CNAS despre nivelul de compensare al medicamentelor. Unde sunt schimbări și cât vor plăti pacienții în plus
medicamente pe o masa
Revizuirea prețurilor medicamentelor din SUA amenință accesul la medicamente în Europa
Medicamente
Tarifele vamale impuse de Donald Trump s-ar putea transforma într-o ameninţare pentru industria farmaceutică globală
client cumpara medicamente in farmacie
Impactul creşterii TVA la medicamente. Farmacist: Există riscul de faliment pentru farmaciile mici
Partenerii noștri
Pe Roz
Emma Heming, la un pas de divorț înainte ca Bruce Willis să afle că e bolnav: „Nu mai recunoșteam bărbatul cu...
Cancan
Ce i-a spus asasinul lui Charlie Kirk tatălui său înainte să se predea. Tyler Robinson era mormon!
Fanatik.ro
Fotbaliștii români care au dat adevărate lovituri în domeniul imobiliar. Au investit masiv în construirea...
editiadedimineata.ro
O teoria a lui Stephen Hawking a fost în sfârșit confirmată
Fanatik.ro
Ce alimente nu mănâncă niciodată Victor Pițurcă. Fostul selecționer al României are un loc special de unde...
Adevărul
Top 10 cele mai căutate mașini second hand. Pericolul din spatele ofertelor „bune”
Playtech
Cum se calculează pensia pentru cei care au muncit în străinătate. Exemple pentru Spania, Italia și Germania
Digi FM
Actrița Lily Collins a stârnit îngrijorare cu talia extrem de subțire, la NYFW: "A fost mereu atât de slabă?"
Digi Sport
Gică Hagi a zis ”Da” și revine! Prima reacție: ”Mă duc cu drag. Am acceptat-o pentru că sunt liber”
Pro FM
Decolteu abisal, transparențe și crăpătură până la coapsă. Elizabeth Hurley, apariție de neratat lângă...
Film Now
Russell Crowe, relaxare la bustul gol pe o plajă din Spania, alături de iubita tinerică. Nu mai are mușchii...
Adevarul
De câte drone de interceptare este nevoie pentru a contracara o dronă Shahed?
Newsweek
1.760.000 pensionari au pensie sub 2.000 lei. Câți iau peste 5.000 lei? Diferențe colosale la bani
Digi FM
Ce a pățit Mădălina Ghenea la Milano din cauza unei șoferițe de taxi. Fiica ei a plâns toată ziua: "Poate fi...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Hugh Grant la 65 de ani. Are cinci copii și este căsătorit cu o suedeză cu aproape 20 de ani mai tânără decât...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea