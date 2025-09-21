Medicii avertizează: Nu încercați niciodată să vă abțineți de la un strănut. Care este pericolul

Nu blocați niciodată un strănut prinzându-vă nasul și/sau închizând gura. Un bărbat de 34 de ani din Marea Britanie a învățat acest lucru pe propria piele după ce a încercat să suprime un strănut, ajungând în final la camera de urgență cu traheea ruptă, scrie BMJ Case Reports.

Presiunea intensă a forțat aerul să pătrundă în țesuturile moi ale gâtului și pieptului, provocând o afecțiune rară, dar periculoasă, numită pneumomediastin spontan, în care aerul scapă din tractul respirator și rămâne blocat în cavitatea toracică centrală.

Deși este rară, afecțiunea a fost asociată cu traume, tuse puternică și, acum, cu suprimarea strănutului. Aerul expulzat în timpul unui strănut poate călători cu viteze de până la 150kmh, creând o presiune internă foarte mare. Blocarea acestei presiuni de a se elibera în mod normal poate forța-o să pătrundă în părți neintenționate ale corpului, ducând la ruperea vaselor de sânge, ruperea timpanului sau chiar leziuni la gât.

În acest caz, bărbatul s-a recuperat fără intervenție chirurgicală, dar medicii subliniază importanța de a strănuta în siguranță – într-un șervețel, cot sau mânecă – mai degrabă decât să riști leziuni interne.

