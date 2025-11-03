Live TV

Medicul „a spart betoane”. Cum a fost salvat un bărbat

Articol susținut de SANADOR
Dr. Andrada Bogdan

De mult timp, Adrian suferea de arteriopatie obliterantă, afecțiune care i-a provocat blocarea completă a circulației sanguine la piciorul stâng, ducând la moartea țesuturilor din acea zonă. Ajuns de urgență la spitalul cel mai apropiat, medicii au decis să-i amputeze piciorului stâng, pentru a preveni decesul care ar fi survenit în urma septicemiei.

Marcat de această experiență traumatizantă și de teamă să nu-și piardă și piciorul drept, care era de asemenea afectat, bărbatul a decis să facă tot posibilul pentru a-l salva. Boala arterială periferică se manifestă în special la nivelul membrelor inferioare și apare ca urmare a obstrucționării circulației sângelui, din cauza depunerilor de plăci de colesterol și calciu pe pereții arterelor.

La scurt timp după ce s-a externat din spitalul unde i-a fost amputat piciorul stâng, Adrian s-a programat pentru o consultație de chirurgie cardiovasculară la Spitalul Clinic SANADOR. În urma examinării, medicul i-a recomandat un tratament endovascular minim invaziv, de aterectomie cu sistemul Jetstream.

Adrian a acceptat fără ezitare tratamentul, care a fost realizat cu succes la Spitalul Clinic SANADOR de Dr. Andrada Bogdan, medic primar cardiologie cu competență în cardiologie intervențională. Din cauza stadiului avansat al bolii, procedura de aterectomie a fost una deosebit de complexă și a durat trei ore și jumătate, iar la finalul acesteia Dr. Andrada Bogdan l-a asigurat pe pacient că intervenția a fost un succes: „Am reușit! Am spart betoane!”, a fost modul ilustrativ al acesteia de a exprima dificultatea procedurii efectuate și importanța rezultatului favorabil.

În cazul lui Adrian, plăcile de aterom erau deja calcificate, lucru care a complicat intervenția. Din fericire, experiența medicului Andrada Bogdan și tehnologia avansată cu care este dotat Spitalul Clinic SANADOR, au permis obținerea unor rezultate foarte bune chiar și în aceste condiții.

Prin abord endovascular, Dr. Andrada Bogdan a introdus în artera afectată cateterele speciale ale dispozitivului Jetstream, care acționează asemeni unor burghie, fragmentând plăcile de aterom, chiar și pe cele calcificate, greu de îndepărtat prin alte metode. Apoi, fragmentele rezultate sunt eliminate prin aspirație activă. Recuperarea pacientului a fost rapidă, iar spitalizarea de scurtă durată.

Adrian s-a declarat foarte mulțumit de rezultatele tratamentului, observând în scurt timp efectele pozitive: piciorul drept a redevenit cald, semn că sângele circula din nou normal la nivelul țesuturilor. Astfel, a dispărut riscul de complicații, care ar fi putut duce din nou la amputație.

La Spitalul Clinic SANADOR, pacienții cu boală arterială periferică au acces la proceduri moderne de tratament, prin cardiologie intervențională sau prin chirurgie vasculară, în funcție de indicația stabilită pentru fiecare în parte.

Procedurile intervenționale, precum aterectomia cu sistemul Jetstream, sunt realizate în deplină siguranță în Laboratorul de Cateterism de la Spitalul Clinic SANADOR, dotat cu două angiografe Philips Azurion 7 de ultimă generație. Tratamentul chirurgical se desfășoară într-un bloc operator complet digitalizat, iar pacienții primesc îngrijiri avansate în Secția de Anestezie și Terapie Intensivă Cardiovasculară de categoria I.

