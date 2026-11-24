Medicul transilvănean Teodor Holhoș a devenit primul chirurg oftalmolog din România care este oficial inclus în două clasamente europene realizate de grupul german ZEISS. Astfel, medicul a obținut două certificări care îl plasează în top 5 pe Europa pentru intervențiile de implant de cristalin artificial trifocal ZEISS, respectiv în top 10 pentru operațiile de corecție a hipermetropiei prin tehnica SMILE Pro.

Cele două clasamente au la bază numărul intervențiilor chirurgicale efectuate, rezultatele fiind calculate pentru anul 2025 în cazul implanturilor trifocale și pentru perioada 2025-2026 în cazul procedurii SMILE Pro. Această recunoaștere vine după 15 ani de activitate în oftalmologie, timp în care dr. Teodor Holhoș a realizat în cele șase clinici pe care le deține în România peste 30.000 de operații, majoritatea pentru corecția dioptriilor.

„Pentru mine și colegii mei, aceste două certificări înseamnă o reușită de echipă”, spune medicul. „În spatele fiecărei intervenții chirurgicale pe care o facem este munca unei echipe întregi, de la colegii din sala de operație până la cei care se ocupă de programări și de pacienți. În ultimii 15 ani am investit peste 15 milioane de euro în formarea echipei, în construcția de la zero a șase clinici și a unui spital, precum și în tehnologie medicală de vârf, și am construit rețeaua de oftalmologie nr. 1 din România. Ne bucurăm că această muncă este recunoscută și la nivel european”, explică dr. Teodor Holhoș.

ZEISS este unul dintre liderii mondiali în optică medicală și un important producător de echipamente și produse pentru oftalmologie, de la platforme de chirurgie robotică laser la lentile și cristaline artificiale.

Cele două certificări se adaugă unei alte recunoașteri internaționale obținute de medic. Dr. Teodor Holhoș a primit acreditarea „Master Surgeon in Ophthalmology” din partea Surgical Review Corporation (SRC), organizație internațională de certificare medicală.

Dr. Teodor Holhoș, în top 5 european pentru implanturile de cristalin trifocal ZEISS

Una dintre cele două certificări îl situează pe dr. Teodor Holhoș printre primii cinci chirurgi oftalmologi din Europa după numărul implanturilor de cristalin artificial trifocal ZEISS realizate în anul 2025.

Aceste intervenții sunt utilizate în tratamentul cataractei, o afecțiune ireversibilă a ochiului, pentru care înlocuirea cristalinului natural pe cale chirurgicală reprezintă singura soluție. Implanturile de cristalin pot fi recomandate, de asemenea, și persoanelor cu vârsta de peste 40-45 de ani care suferă de miopie, hipermetropie, presbiopie sau astigmatism, în funcție de indicația medicului oftalmolog.

Spre deosebire de cristalinele care permit focalizarea la o singură distanță, cele trifocale sunt concepute pentru a oferi o vedere clară atât de aproape, cât și la distanță intermediară sau la depărtare. În acest fel, pacienții pot deveni mai puțin dependenți de ochelari în activitățile de zi cu zi, implanturile fiind considerate, în general, o soluție de lungă durată pentru corecția acuității vizuale.

Dr. Teodor Holhoș spune că aproximativ 95% dintre pacienții care beneficiază de un implant trifocal nu mai au nevoie de ochelari după intervenție, indiferent de vârstă. ZEISS se numără printre primii trei producători mondiali de astfel de cristaline.

În top 10 european pentru operația SMILE Pro pentru hipermetropie

Cea de-a doua certificare privește numărul operațiilor de corecție a hipermetropiei prin tehnica SMILE Pro efectuate de medicul român în perioada 2025-2026 – indicator după care dr. Teodor Holhoș se situează printre primii zece chirurgi oftalmologi din Europa.

SMILE Pro este o metodă minim invazivă de chirurgie refractivă (pentru corecția dioptriilor), dezvoltată de ZEISS împreună cu o echipă de chirurgi oftalmologi de top din Marea Britanie. Tehnologia reprezintă a treia generație a procedurii SMILE și permite corectarea dioptriilor prin modificarea formei corneei.

În timpul operației SMILE Pro, laserul creează o lenticulă, un mic disc de țesut din stratul intermediar al corneei, care este apoi îndepărtat. Extragerea acestuia modifică puterea de refracție a corneei, permițând corectarea unor probleme de vedere precum miopia, astigmatismul, inclusiv cel miopic, sau hipermetropia.

Procedura se realizează exclusiv cu ajutorul platformei chirurgicale ZEISS VISUMAX 800, de ultimă generație. SMILE Pro este considerată una dintre cele mai avansate metode de corecție a dioptriilor la nivel mondial, cu rezultate apreciate ca fiind similare sau superioare celor obținute prin alte tehnici consacrate de chirurgie refractivă, precum FemtoLASIK sau PRK.

În România, operația SMILE Pro pentru hipermetropie este disponibilă exclusiv în Clinicile Dr. Holhoș din Cluj-Napoca, Sibiu și Târgu Mureș.

La nivel mondial, în 2025, numărul operațiilor SMILE și SMILE Pro era estimat la peste 12 milioane, iar varianta destinată corecției hipermetropiei era disponibilă în 56 de țări.

Un singur chirurg, peste 30.000 de operații

Până în prezent, medicul a realizat în cadrul rețelei de clinici „Dr. Holhoș” peste 30.000 de intervenții chirurgicale, media fiind de circa 6.000 de operații în fiecare an. Activitatea clinicilor este susținută de colaborarea echipelor medicale și de standardizarea procedurilor chirurgicale în toate clinicile, astfel încât pacienții beneficiază de servicii medicale la standarde europene.

Prima clinică Dr. Holhoș a fost deschisă în 2011, la Alba Iulia. Rețeaua s-a extins treptat și a devenit cea mai mare rețea privată de clinici de oftalmologie din România. De la înființare, peste 120.000 de pacienți au trecut pragul unităților medicale.

Editor : A.D.V.