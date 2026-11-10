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Video Meniurile din spitale, verificate. Manager: Dacă știe cineva să facă mâncare de 22 de lei, trei mese pe zi, să vină în locul meu

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Mic dejun în spital, pentru două persoane. Foto: Captură video Digi24
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Din articol
Ministrul Sănătății a spus că deja a avut o discuție cu premierul pentru a crește acest tarif

Ministerul Sănătăţii face controale în toate bucătăriile spitalelor din ţară. Inspectorii sanitari verifică meniurile, cine le stabileşte şi ce primeşte efectiv pacientul. Ministrul Alexandru Rogobete a postat pe reţelele de socializare imagini cu meniuri din spitale care arată bine, dar realitatea din unele unităţi sanitare este cu totul alta. Digi24 i-a arătat ministrului mâncarea de la spitalul de copii Grigore Alexandrescu. A fost momentul în care un manager de spital a recunoscut că nu sunt bani suficienţi pentru mâncare de calitate, tariful fiind de 22 de lei pe zi.

Aceste controale au început la ora 9:00, inspectorii sanitari sunt încă în spitale. Se uită la mai multe lucruri, au mers în primul rând în toate spitalele care au bucătării proprii, dar verifică și spitalele care au firmă de catering și verifică mai exact cum sunt stabilite meniurile, dacă există meniuri speciale pentru pacienții care au diferite boli și dacă sunt bine stabilite, pentru că ar trebui să avem la nivel național niște norme, relatează Carla Tănasie, jurnalistă Digi24.

Nu le avem, fiecare spital stabilește mâncarea având un dietetician. Vom vedea, probabil, în aceste zile, care va fi și concluzia. Ministrul Sănătății spune că lucrează cu o comisie pentru a face aceste norme la nivel național în privința hranei din spitale, pentru că am văzut că a produs multă revoltă în spațiul public faptul că a postat online mâncare din diferite spitale care arată bine, însă ministrul nu s-a asigurat și nu se poate asigura decât prin aceste controale că mâncarea este bună în toate spitalele.”

I-am arătat ministrului mâncarea de la Spitalul de Copii Grigore Alexandrescu, mâncare insuficientă pentru o mamă și un copil. Digi24 a primit poze cu mâncarea de la mama unui copil care fusese internat acolo. Atunci managerul a deschis discuția banilor, spune că nu poate asigura mâncare de calitate cu 22 lei.

Ministrul Sănătății a spus că deja a avut o discuție cu premierul pentru a crește acest tarif

Ministrul Sănătății a spus atunci public că deja a avut o discuție cu premierul pentru a crește acest tarif, vom vedea dacă se va întâmpla acest lucru, dacă vor fi bani.

Acesta e micul dejun pentru două persoane, un copil de 11 ani și mama, aici este prânzul, la fel, pentru un copil de 11 ani și mama lui”, îi arată Carla Tănasie câteva poze ministrului Sănătății.

„Domnule manager, nu arată foarte bine, așa că vă rog să schimbați firma de catering, cât de repede se poate. Dacă mâncarea este făcută în bucătăria proprie e mai simplu de îmbunătățit”, a spus Alexandru Rogobete.

E austeritate peste tot. Noi avem bani pentru mâncare 22 de lei. Dacă știe cineva să facă mâncare de 22 de lei, trei mese pe zi, în cantitate, mai bine decât face „Grigore Alexandrescu, să vină în locul meu. Aveam de ales la un moment dat între medicamente... sigur că mâncarea este foarte importantă. Noi avem o problemă legată de această mâncare, pentru că nicio firmă de catering nu vrea să preia această bucătărie”, a declarat managerul Alexandru Ulici.

Editor : Liviu Cojan

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