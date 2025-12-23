Live TV

Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos”

Data publicării:
unitate de primiri urgente
Foto: Profimedia

Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) critică Guvernul pentru că, prin „Ordonanţa trenuleţ”, amână din nou creşterea punctului per serviciu medical în ambulatoriu. Medicii fac apel la medierea preşedintelui Nicuşor Dan, căruia îi transmit că „o ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ” şi că sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect.

„De Crăciun, ca hoţii! Guvernul minte. Premierul minte. Minte apăsat, aşezat, încruntat. Minte cu metodă. Ambulatoriul de specialitate, sfertul ăla din numărul total al doctorilor din România, a fost trădat din nou. În vară au spus că se corectează o nedreptate recunoscută de toţi: Bolojan, Nazare, Rogobete, Moldovan. Ei ştiu că ambulatoriul se scufundă din lipsă de finanţare. Ei ştiu că pacienţii nu vor mai avea unde să meargă să se trateze de bolile grave care depăşesc medicul de familie şi care riscă să blocheze spitalele. Ei ştiu că medicii vor începe din nou să părăsească ţara. Dar nu îi interesează. Nu îi interesează de noi, nu îi interesează de voi”, afirmă reprezentanţii APMA, potrivit News.ro.

Medicii de ambulator acuză că de un an de zile sun demonizaţi, atacaţi, arătaţi cu degetul. „Nu contează munca pe care o facem. Nu contează câţi pacienţi tratăm noi. Dacă ne arată cu degetul, vă duceţi după fentă. Şi nu îi mai vedeţi pe ei. Care nu fac nimic. Nu au rezolvat nimic. Îi interesează doar să îşi păstreze privilegiile”, spun ei.

Asociația Medicilor de Ambulator reproşează Guvernului că în iulie a promis că punctul în ambulatoriu va creşte de la 1 august la 8 lei.

„Primul ministru, ministrul Sănătăţii şi preşedintele Casei. I-am crezut toţi. Apoi ne-au zis că de fapt va fi 6,5 din octombrie si 8 din ianuarie. Apoi printr-o lege pe care şi-au asumat răspunderea şi au trecut-o de Curtea Constituţională au zis că de fapt o să fie 6,5 în 2026 şi 8 în 2027. Şi acum? O mai lungim cu un an. O prorogăm. Din 2027 şi 2028. De fapt ne mint din nou. Dar taxele au crescut deja. Si vor creste din nou. Mai mult decât putem duce”. relatează APMA.

Medicii de ambulator îi mai reproşează premierului Ilie Bolojan că de la numirea în funcţie nu a discutat cu ei niciodată și au transmis un mesaj și către președintele Nicușor Dan.

„Domnule Preşedinte, arătaţi că puteţi să luaţi decizii azi! Nu peste o lună! Sau peste un an! O ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ. Sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect. Nu doar Justiţia. Nu doar Armata. Nu doar Internele. Sau mediul. Sau... Fiţi mediator, cum spune Constituţia. Haideţi să găsim soluţii să punem ţara pe roate. Vorbiţi cu noi. Cu cifrele pe masă. Şi poate veţi vedea o altă realitate”, mai transmit aceștia.

Nu în ultimul rând, aceștia le-au mai transmis guvernanților că, dacă nu vor găsi timp pentru dialog, vor lăsa parafa jos:

„Dacă nu găsiţi timp să discutăm înainte de a da Ordonanţa, vom fi obligaţi să lăsăm parafa jos. Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri şi Decrete!”

Citește și: VIDEO „Ordonanța Trenuleț”, în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și cu ajutorul pentru plata facturilor la energie

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
1
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
profimedia-1030135055
2
După negocierile cu SUA de la Miami, Zelenski vrea să se consulte și cu aliaţii europeni...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
daniel david 2
4
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
Varșovia
5
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Digi Sport
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
bani-lei-1536x866
„Ordonanța Trenuleț”, în linie dreaptă: ce se întâmplă cu salariile bugetarilor și cu ajutorul pentru plata facturilor la energie
elevi si profesori intr-o clasa
Anunțul ministrului Educației despre cumulul pensie-salariu în 2026: „Are implicații majore pentru sistemul de educație-cercetare”
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David.
Ce răspunde Daniel David, întrebat dacă va pleca de la conducerea Ministerului Educației, în 2026
oameni-strada-piata-victoriei-din-bucuresti
Trei sferturi dintre români cred că țara merge într-o direcție greșită. Încrederea în politicieni, la cote minime (sondaj)
ciucu bolojan nazare
Ciucu, după discuțiile cu Bolojan și ministrul Nazare: Termoenergetica primește împrumut pentru a evita blocajul financiar în ianuarie
Recomandările redacţiei
om in vant si ninsoare
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de...
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România...
drone in zbor
Noi atacuri cu drone ale rușilor asupra porturilor ucrainene de lângă...
cartier de blocuri noi
Capitala contrastelor: în București sunt și cele mai scumpe, și cele...
Ultimele știri
17 tone de deşeuri din Germania au fost oprite la intrarea în ţară, la Nădlac. Şoferul nu avea documente de import
Partidul AUR e dispus să coopereze fără fuziuni cu partidele suveraniste, SOS și POT. „Depășim divergențele de dragul cauzei naționale”
(P) Cum îți întărești imunitatea în sezonul rece: rolul suplimentelor
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Un început proaspăt pentru prințesa Kate și prințul William, în noul lor cămin. Vechea casă a fost "un loc al...
Cancan
Ce boli avea Mălina Guler? Diagnosticele care i-au mâncat viața
Fanatik.ro
Violență, foame, abuzuri rasiale. Povestea tristă a vieții celui mai rapid om din România
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Supercomputerul a dat verdictul! Cum va arăta playoff-ul SuperLigii: marea favorită la titlu și pe ce loc...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
Bolile pentru care se acordă certificat de handicap cu însoțitor. Lista actualizată în 2025
Digi FM
Laura Cosoi, soțul și cele patru fiice, vacanță de o lună în Thailanda: "Trăim simplu. Ne trezim fără alarmă...
Digi Sport
Bătut măr, Andrew Tate a luat o decizie radicală
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias anunță venirea pe lume al celui de-al patrulea copil. Fanii: „Cel mai...
Film Now
Ce încasări a înregistrat „Avatar: Fire and Ash” în weekendul de debut. Scădere semnificativă față de...
Adevarul
Prima reacție a lui Andrew Tate, după ce a fost snopit în bătaie la debutul în box. A mâncat umilință cu...
Newsweek
Guvernul a stabilit cât va fi punctul de pensie în 2026. Afectați: 4.7000.000 pensionari. Câți bani pierd?
Digi FM
Andreea Marin, bilanț la împlinirea a 51 de ani: "În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu"
Digi World
Șase lucruri prin care trece o persoană aflată pe patul de moarte, cu puțin înainte să se stingă. O asistentă...
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Macaulay Culkin are doi copii adorabili care îi seamănă foarte bine. Cum arată băieții actorului
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...