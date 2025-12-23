Mesaj dur al medicilor, după ce creșterea tarifului per serviciu medical a fost amânată: „Vom fi obligați să lăsăm parafa jos”

Asociaţia Profesională a Medicilor de Ambulator (APMA) critică Guvernul pentru că, prin „Ordonanţa trenuleţ”, amână din nou creşterea punctului per serviciu medical în ambulatoriu. Medicii fac apel la medierea preşedintelui Nicuşor Dan, căruia îi transmit că „o ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ” şi că sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect.

„De Crăciun, ca hoţii! Guvernul minte. Premierul minte. Minte apăsat, aşezat, încruntat. Minte cu metodă. Ambulatoriul de specialitate, sfertul ăla din numărul total al doctorilor din România, a fost trădat din nou. În vară au spus că se corectează o nedreptate recunoscută de toţi: Bolojan, Nazare, Rogobete, Moldovan. Ei ştiu că ambulatoriul se scufundă din lipsă de finanţare. Ei ştiu că pacienţii nu vor mai avea unde să meargă să se trateze de bolile grave care depăşesc medicul de familie şi care riscă să blocheze spitalele. Ei ştiu că medicii vor începe din nou să părăsească ţara. Dar nu îi interesează. Nu îi interesează de noi, nu îi interesează de voi”, afirmă reprezentanţii APMA, potrivit News.ro.

Medicii de ambulator acuză că de un an de zile sun demonizaţi, atacaţi, arătaţi cu degetul. „Nu contează munca pe care o facem. Nu contează câţi pacienţi tratăm noi. Dacă ne arată cu degetul, vă duceţi după fentă. Şi nu îi mai vedeţi pe ei. Care nu fac nimic. Nu au rezolvat nimic. Îi interesează doar să îşi păstreze privilegiile”, spun ei.

Asociația Medicilor de Ambulator reproşează Guvernului că în iulie a promis că punctul în ambulatoriu va creşte de la 1 august la 8 lei.

„Primul ministru, ministrul Sănătăţii şi preşedintele Casei. I-am crezut toţi. Apoi ne-au zis că de fapt va fi 6,5 din octombrie si 8 din ianuarie. Apoi printr-o lege pe care şi-au asumat răspunderea şi au trecut-o de Curtea Constituţională au zis că de fapt o să fie 6,5 în 2026 şi 8 în 2027. Şi acum? O mai lungim cu un an. O prorogăm. Din 2027 şi 2028. De fapt ne mint din nou. Dar taxele au crescut deja. Si vor creste din nou. Mai mult decât putem duce”. relatează APMA.

Medicii de ambulator îi mai reproşează premierului Ilie Bolojan că de la numirea în funcţie nu a discutat cu ei niciodată și au transmis un mesaj și către președintele Nicușor Dan.

„Domnule Preşedinte, arătaţi că puteţi să luaţi decizii azi! Nu peste o lună! Sau peste un an! O ţară nu e o primărie unde amâni semnarea unui PUZ. Sectoare întregi din ţară nu mai funcţionează corect. Nu doar Justiţia. Nu doar Armata. Nu doar Internele. Sau mediul. Sau... Fiţi mediator, cum spune Constituţia. Haideţi să găsim soluţii să punem ţara pe roate. Vorbiţi cu noi. Cu cifrele pe masă. Şi poate veţi vedea o altă realitate”, mai transmit aceștia.

Nu în ultimul rând, aceștia le-au mai transmis guvernanților că, dacă nu vor găsi timp pentru dialog, vor lăsa parafa jos:

„Dacă nu găsiţi timp să discutăm înainte de a da Ordonanţa, vom fi obligaţi să lăsăm parafa jos. Vindecaţi-i voi pe pacienţi prin OUG-uri şi Decrete!”

