România este lider mondial în domeniul apiterapiei științifice, iar în țară se dezvoltă tot mai multe locuri unde oamenii se pot trata cu ajutorul produselor apicole. În vestul țării, specialiștii au dezvoltat, cu bani europeni, terapia cu aerul din stup - o metodă naturală pentru ameliorarea afecțiunilor respiratorii și întărirea sistemului imunitar. „Apiterapia este foarte benefică pentru sistemul pulmonar, pentru căile respiratorii”, spune vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine din Timiș, Ida Șuța.

„Stând pe aceste scaune practicăm apiterapia, prin inhalarea aerului direct din stup, prin intermediul acestei măști. Putem observa și activitatea familiilor în interiorul stupului”, explică Silvia Pătruică, profesor la Facultatea de Bioinginerie a Resurselor din Timișoara.

Sună neobișnuit, dar funcționează. Aerul din stup conține particule fine provenite din miere, propolis și ceară, iar specialiștii spun că poate ajuta la ameliorarea problemelor de sănătate.

„Apiterapia este foarte benefică pentru sistemul pulmonar, pentru căile respiratorii și pentru alte afecțiuni, în funcție de ce aer inhalezi din stup, că este cu polen, cu propolis sau cu alt aer”, explică vicepreședintele Asociației Crescătorilor de Albine din Timiș, Ida Șuța.

În preajma stupilor au fost create zone de relaxare, în care oamenii pot respira controlat aerul direct din stup.

„În total, există cinci astfel de căsuțe independente, atât din punct de vedere energetic, cât și al utilităților, montate în județul Timiș; încă 5 în județul Caraș-Severin și 10 urmează să fie montate în Serbia”, explică jurnalistul Digi24, Mihai Vălușescu.

Totul se întâmplă în condiții verificate. Pentru a garanta calitatea, Universitatea de Științele Vieții din Timișoara testează produsele apicole și monitorizează stupii cu tehnologie modernă.

„Deținem, în prezent, în jur de 40 de stupi, fiecare având sub el amplasat acel sistem de monitorizare, un cântar inteligent care ne transmite nouă date direct pe calculator, pe laptop, pe tabletă, pe telefon, pe ce dorim să utilizăm”, mai spune Silvia Pătruică, profesor la Facultatea de Bioinginerie a Resurselor din Timișoara.

Proiectul "Drumul mierii din Banat" este finanțat din fonduri europene, are o valoare de aproximativ 800.000 de euro și implică direct apicultori din regiune. Căsuțele de apiterapie sunt construite chiar în jurul stupilor, fără să afecteze activitatea albinelor.

