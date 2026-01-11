Metoda prin care specialiștii vor să descopere de ce tot mai mulți tineri sunt diagnosticați cu cancer. „O resursă unică”

Probe de cancer intestinal care au fost păstrate timp de până la un secol vor fi analizate de specialiști în încercarea de a găsi o explicație pentru creșterea misterioasă a incidenței acestei boli în rândul tinerilor, relatează BBC.

Deși majoritatea cazurilor de cancer intestinal sunt diagnosticate la persoanele în vârstă, se observă o creștere a incidenței acestei boli în rândul pacienților tineri în întreaga lume.

Acest lucru este valabil și în Marea Britanie, unde rata cancerului intestinal a crescut cu 75% la persoanele sub 24 de ani de la începutul anilor 1990, dar oamenii de știință nu știu exact care e motivul.

În subsolul Spitalului Național de Cancer Intestinal St Mark's se află o colecție unică de zeci de mii de probe de cancer arhivate. Acestea sunt supuse în prezent unor analize științifice avansate pentru a înțelege ce a cauzat fiecare tip de cancer și ce s-a schimbat de-a lungul deceniilor.

Holly, în vârstă de 27 de ani, face parte dintr-un număr tot mai mare de tineri care suferă de această boală. Balonarea și pierderea în greutate au fost inițial atribuite sindromului intestinului iritabil, până când starea ei s-a agravat atât de mult încât a ajuns la urgențe.

Tânăra actriță a fost diagnosticată cu cancer intestinal în stadiu avansat și a avut nevoie de un tratament agresiv la doar 23 de ani.

Chimioterapia intensă „m-a afectat într-un mod pe care nu l-aș fi crezut posibil. Cel mai greu a fost să accept că viața nu va mai fi la fel”, a spus ea.

Acum trăiește cu o stomă și are nevoie de monitorizare regulată.

Holly nu mai are cancer de mai bine de trei ani și își planifică nunta, dar spune că sunt zile în care diagnosticul primit la o vârstă atât de fragedă o face să „țipe și să plângă”.

„Totul mi se pare foarte nedrept și mă gândesc: de ce tocmai eu?”, spune ea.

„O problemă din ce în ce mai gravă”

Nici știința nu are un răspuns clar. Au fost sugerate toate cauzele, de la obezitate și alimentele ultraprocesate, la antibiotice și microbiom, până la poluarea aerului și microplasticele.

„Cancerul intestinal la persoanele sub 50 de ani este în creștere la nivel mondial, inclusiv în Marea Britanie, și devine o problemă din ce în ce mai gravă”, a declarat dr. Kevin Monahan, gastroenterolog consultant la spitalul St Mark's.

„Trebuie să dezvoltăm metode prin care să putem preveni eficient aceste tipuri de cancer”, a adăugat el.

În Marea Britanie, incidența a crescut cu 51% în rândul persoanelor cu vârste între 25 și 49 de ani de la începutul anilor 1990, deși majoritatea cazurilor de cancer intestinal apar în continuare la persoanele în vârstă.

Monahan a declarat că arhivele conțin probe de la fiecare pacient cu cancer intestinal tratat la spital, ceea ce le face o „resursă unică, probabil în întreaga lume”, pentru descoperirea cauzelor la persoanele tinere.

Probele conservate în ceară de parafină au fost trimise la Institutul de Cercetare a Cancerului (ICR) pentru o analiză moleculară detaliată, care a devenit posibilă abia recent.

Diferitele cauze ale cancerului lasă urme sau semnături diferite în ADN-ul celulelor. Iar urmărirea frecvenței acestora în timp ar indica cauza probabilă a cancerului la tineri.

Profesorul Trevor Graham, de la ICR, a declarat: „Ideea noastră principală este că există un tip particular de E. coli care trăiește în intestinele tinerilor de astăzi și care nu exista în trecut”.

Se crede că aceste bacterii eliberează toxine care afectează ADN-ul din țesutul intestinal, transformându-l în țesut canceros. Deși se pune întrebarea de ce aceste bacterii sunt mai frecvente acum?

„Dacă aceste așa-numite bacterii dăunătoare sunt cauza creșterii, ar trebui să vedem semnele prezenței lor, adică leziunile, care erau rare în trecut și devin din ce în ce mai frecvente pe măsură ce ne apropiem de prezent. Putem testa și alte ipoteze”, a spus Graham.

Dar, indiferent de cauza creșterii, el a spus că arhivele sunt o „adevărată comoară”.

„Cred că răspunsul s-ar putea afla în această cameră”, adaugă acesta.

