Milioane de oameni iau aceste suplimente pentru memorie. Un studiu de doi ani arată că nu au efectul așteptat

Suplimentele cu ulei de pește, consumate de milioane de oameni pentru îmbunătățirea memoriei și protejarea creierului, ar putea să nu ofere beneficiile așteptate. Un studiu clinic desfășurat pe parcursul a doi ani a arătat că, deși acizii grași omega-3 din aceste produse ajung la creier, administrarea lor nu a dus la îmbunătățirea memoriei și nici nu a încetinit modificările cerebrale asociate cu boala Alzheimer.

Cercetarea, realizată de specialiști de la University of Southern California (USC) și publicată în revista științifică eBioMedicine, pune sub semnul întrebării eficiența suplimentelor cu ulei de pește în prevenirea declinului cognitiv la persoanele în vârstă care prezintă un risc crescut de Alzheimer, potrivit ScienceDaily.

În Statele Unite, consumatorii cheltuiesc anual peste un miliard de dolari pe suplimente care conțin acizi grași omega-3. Aceste substanțe sunt esențiale pentru funcționarea normală a creierului, contribuind la formarea și menținerea conexiunilor dintre celulele nervoase, implicate în memorie și în procesul de învățare.

Totuși, rezultatele noului studiu sugerează că administrarea unor doze mari de omega-3 nu garantează o protecție suplimentară împotriva deteriorării funcțiilor cognitive.

Ce au descoperit cercetătorii după doi ani de administrare a suplimentelor cu omega-3

Studiul a inclus 365 de adulți cu vârste cuprinse între 55 și 80 de ani, considerați expuși unui risc crescut de a dezvolta boala Alzheimer.

Toți participanții consumau rareori pește, una dintre principalele surse alimentare de acizi grași omega-3. Aproximativ 47% dintre aceștia prezentau varianta genetică APOE4, asociată cu un risc semnificativ mai mare de apariție a bolii Alzheimer la vârste înaintate.

Participanții au fost împărțiți aleatoriu în două grupuri. Unul a primit zilnic suplimente cu ulei de pește, care furnizau 2.000 de miligrame de acid docosahexaenoic (DHA), în timp ce celălalt a primit un placebo.

Experimentul a fost de tip dublu-orb, ceea ce înseamnă că nici participanții și nici cercetătorii nu știau cine primea suplimentul activ și cine primea placebo.

După șase luni, specialiștii au constatat că nivelul de DHA din lichidul cefalorahidian, care înconjoară creierul și măduva spinării, crescuse în medie cu 17% în grupul care a primit suplimente.

Rezultatul a confirmat că acizii grași ajungeau la nivelul sistemului nervos central.

Cu toate acestea, testele efectuate la finalul celor doi ani nu au evidențiat îmbunătățiri semnificative ale memoriei sau ale capacităților cognitive în comparație cu grupul placebo.

Suplimentele nu au împiedicat micșorarea unei regiuni importante a creierului

Cercetătorii au analizat și modificările structurale ale creierului prin investigații imagistice.

Atenția s-a concentrat asupra hipocampului, o regiune cerebrală care joacă un rol esențial în formarea și organizarea amintirilor.

Hipocampul este deosebit de vulnerabil la schimbările asociate îmbătrânirii și bolii Alzheimer, iar reducerea volumului său reprezintă un indicator important în cercetările privind sănătatea cerebrală.

Rezultatele au arătat că suplimentele cu omega-3 nu au încetinit micșorarea hipocampului în comparație cu placebo.

Astfel, deși DHA a ajuns la creier, creșterea concentrației acestui acid gras nu s-a tradus în beneficii cognitive măsurabile în grupul studiat.

Hussein Naji Yassine, directorul USC Center for Personalized Brain Health și coordonatorul cercetării, a explicat că rezultatele nu susțin utilizarea suplimentelor cu ulei de pește ca metodă de prevenire a bolii Alzheimer.

De ce consumul de pește ar putea avea alte efecte decât suplimentele

Una dintre întrebările pe care încearcă acum să le clarifice oamenii de știință este de ce omega-3, deși ajunge la creier, nu produce efectele așteptate asupra memoriei.

Cercetările anterioare ale echipei sugerează că acești acizi grași ar putea fi mai benefici atunci când sunt consumați în cadrul unei alimentații echilibrate, decât atunci când sunt administrați separat, sub formă de suplimente.

Specialiștii iau în calcul, în special, dieta mediteraneeană, bazată pe consumul de pește, legume, fructe, cereale integrale, leguminoase, nuci și ulei de măsline.

Acest tip de alimentație furnizează omega-3 împreună cu alte substanțe nutritive și a fost asociat în studii anterioare cu un risc mai redus de apariție a bolii Alzheimer.

Cercetătorii suspectează că efectele acizilor grași asupra creierului pot depinde de combinația de nutrienți din alimentație, de starea generală de sănătate, de vârstă și de factorii genetici.

Echipa investighează în prezent mecanismele prin care creierul absoarbe și utilizează omega-3, cu scopul de a identifica eventuale modalități de îmbunătățire a acestui proces.

Ce recomandă specialiștii pentru protejarea memoriei

Autorii cercetării subliniază că rezultatele nu înseamnă că acizii grași omega-3 sunt inutili sau că peștele nu ar avea beneficii pentru sănătate.

Concluziile se referă strict la administrarea suplimentelor cu doze mari de DHA în cazul adulților în vârstă, cu risc crescut de Alzheimer, incluși în studiu.

Pentru protejarea sănătății creierului, specialiștii recomandă adoptarea unui stil de viață sănătos, care să includă activitate fizică regulată, somn de calitate și o alimentație echilibrată.

Exercițiile fizice contribuie la sănătatea cardiovasculară și la circulația sângelui, în timp ce somnul are un rol important în consolidarea memoriei și în funcționarea normală a creierului.

Cercetătorii atrag atenția asupra unei distincții importante: faptul că o substanță nutritivă este esențială pentru organism nu înseamnă automat că administrarea ei în doze mari, sub formă de suplimente, oferă beneficii suplimentare.

Studiul nu demonstrează că suplimentele cu omega-3 sunt lipsite de orice beneficiu, ci că, în condițiile experimentului, ele nu au oferit o protecție măsurabilă împotriva declinului cognitiv și a micșorării hipocampului.

Editor : Sebastian Eduard