Milioane de oameni trăiesc cu hepatită fără să ştie. Autorităţile europene trag un semnal de alarmă

Milioane de oameni din întreaga Europă trăiesc cu hepatită B sau C fără să ştie, ceea ce îi expune unui risc serios de boli hepatice şi cancer, au avertizat autorităţile de sănătate publică, cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Hepatitei.

Un nou raport al Centrului European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor (ECDC) evidenţiază o realitate alarmantă: milioane de oameni din Europa trăiesc cu hepatită B sau C fără să ştie, ceea ce le creşte dramatic riscul de boli hepatice grave şi cancer. Specialiştii în sănătate sunt îndemnaţi să ia parte activă la eforturile de depistare precoce, vaccinare şi tratament pentru a preveni o criză medicală latentă.

Autorităţile europene din domeniul sănătăţii trag un semnal de alarmă pentru ca statele membre să îmbunătăţească testarea, vaccinarea şi accesul la tratament.

Datele furnizate de ECDC evidenţiază că aproximativ cinci milioane de persoane din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein şi Norvegia trăiesc cu hepatită cronică B sau C, dar majoritatea nu sunt diagnosticate şi nici tratate, arată studiul citat de News.ro. Adesea denumite „infecţii silenţioase”, hepatitele B şi C pot rămâne nedetectate în organism timp de ani de zile, provocând treptat leziuni hepatice până când apar simptomele sub forma fibrozei hepatice (cicatrizare), cirozei sau cancerului.

Virusul se răspândeşte de obicei prin contact cu sângele sau fluidele corporale infectate, inclusiv prin sex neprotejat sau utilizarea în comun a echipamentului de consum de droguri.

Raportul estimează că 3,2 milioane de persoane din regiune sunt infectate cu hepatita B, iar 1,8 milioane au hepatita C. Împreună, aceste virusuri sunt asociate cu aproximativ 50.000 de decese anual.

„Este esenţial să accentuăm necesitatea intensificării eforturilor de prevenire şi control al hepatitelor virale”, a declarat dr. Marieke van der Werf, şefa departamentului ECDC privind virusurile transmise prin sânge şi tuberculoza.

Ea a afirmat că accesul la vaccinare, testare şi îngrijire medicală pentru persoanele infectate „sunt esenţiale pentru o Europă mai sănătoasă şi mai rezilientă”.

Potrivit ECDC, peste 65% dintre persoanele cu hepatita B şi 62% dintre cele cu hepatita C nu sunt încă diagnosticate.

Hepatita C poate fi vindecată cu un tratament de scurtă durată, bazat pe medicamente antivirale extrem de eficiente.În timp ce hepatita B nu poate fi vindecată în prezent, aceasta poate fi gestionată cu tratament de lungă durată care ajută la suprimarea virusului şi la reducerea riscului de afectare hepatică.

Hepatita A, care se răspândeşte prin contact cu materiile fecale infectate, este o infecţie acută care de obicei se rezolvă de la sine.

La nivelul populaţiei globale, hepatitele virale cronice provoacă aproximativ 1,3 milioane de decese anual, ceea ce echivalează cu circa 3.500 de decese pe zi, un impact comparabil cu cel al tuberculozei.

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) estimează că 2,8 milioane dintre aceste decese ar putea fi evitate până în anul 2030 şi îndeamnă guvernele să integreze testarea şi tratamentul hepatitelor în serviciile de sănătate primară, cu o atenţie deosebită acordată comunităţilor vulnerabile şi cu risc crescut.

