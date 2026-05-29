Live TV

Ministerul Sănătăţii a făcut în ultima lună plăţi de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele din sănătate cu finanţare prin PNRR

Data actualizării: Data publicării:
holul unui spital
Foto: Shutterstock

Ministerul Sănătăţii anunţă, vineri, că s-au făcut, în ultima lună, plăţi în valoare de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele de infrastructură din sistemul de sănătate cu finanţare în cadrul PNRR. De asemenea, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a semnat 41 de acte adiţionale pentru continuarea investiţiilor esenţiale. 

„În săptămâna 25-29 mai, Ministerul Sănătăţii a virat o nouă tranşă de bani, în valoare de 44,8 milioane de lei, destinată proiectelor de infrastructură medicală finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Fondurile au ca scop urgentarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie, modernizare, extindere sau dotare a obiectivelor sanitare incluse în program pentru ca acestea să înainteze fără blocaje financiare, astfel încât noile standarde de îngrijire medicală să fie accesibile pacienţilor la termenele asumate”, anunţă, vineri, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă. 

Instituţia precizează că, în total, pe parcursul ultimei luni, Ministerul Sănătăţii a efectuat plăţi în valoare totală de aproximativ 276 milioane de lei pentru proiectele de infrastructură din sistemul de sănătate cu finanţare în cadrul PNRR. 

„Plăţile reflectă un ritm susţinut de decontare a lucrărilor efectuate pe teren şi fac parte din angajamentul ministerului de a transforma infrastructura medicală din România cu ajutorul fondurilor europene. Echipele tehnice ale Ministerului Sănătăţii continuă să monitorizeze zilnic progresul fiecărui proiect în parte, oferind suport beneficiarilor pentru ca toate termenele limită din PNRR să fie respectate”, a mai transmis ministerul. 

De asemenea, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a semnat încă 41 de acte adiţionale pentru continuarea investiţiilor esenţiale din PNRR. 

Ministerul Sănătăţii explică şi către ce vor merge banii, fiind vorba de 11 ambulatorii - extindere, modernizare şi dotări: 

- 6 spitale mai sigure: Investiţii masive pentru combaterea infecţiilor nosocomiale. 

- 1 secţie ATI nou-născuţi: Infrastructură critică pentru salvarea celor mici. 

- 23 de proiecte de digitalizare: spitale publice, servicii de ambulanţă şi DSP-uri complet modernizate prin tehnologie.

Citește și GRAFICE Ministerul Energiei accelerează plățile din PNRR: peste 76 milioane de euro au fost deja achitate beneficiarilor 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. Nicușor Dan a...
drapel nato langa ale aliatilor
2
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
4
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
om cu umbrela in ploaie
5
Meteorologii au emis noi avertizări de ploi și vânt puternic. HARTA zonelor afectate de...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
elcen electrocentrale bucuresti
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în administrarea Primăriei Capitalei
radu miruta
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
PNRR steag UE
Pîslaru: Încercăm să ne asigurăm că pe granturile PNRR avem tot ce ne trebuie ca să absorbim banii. Anumite investiţii vor fi diminuate
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
alexandru nazare
Deficitul bugetar a scăzut la 1,17% din PIB după primele patru luni din 2026. Nazare: „Este o corecție de amploare”
Recomandările redacţiei
FED VENIRE BLOC NICUSOR DAN 290526 R7_178227
Nicușor Dan, la Galați: O dronă lovită deasupra Ucrainei și-a...
radu miruta
Radu Miruță: România va semna opt proiecte pentru unele dintre cele...
509021582_122137974872723345_696277687402505230_n
Întâlnire în Situation Room „pentru o decizie finală”. Condițiile lui...
oana toiu face declaratii
Ambasadorul Rusiei, la MAE. Oana Țoiu: Condamnăm gesturile nesăbuite...
Ultimele știri
Japonia trimite soldați în misiunea NATO de la Wiesbaden pentru a studia noile tactici de luptă
Grevă săptămâna viitoare la Fabrica de Arme Cugir. Tot atunci, conducerea discută cu reprezentanții unei firme de armament din Germania
(P) Kaufland celebrează Ziua Copilului cu surprize dulci la doar 1 ban prin Kaufland Card XTRA și reduceri de până la 50% la jucării
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Meteolorgii ANM, în alertă. România, amenințată de „secetă meteorologică”. Ce se întâmplă începând cu 1 iunie...
Fanatik.ro
FCSB și Dinamo, blocate pe Arena Națională de Kanye West?! Reacția Primăriei București despre închirierea...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Ce cadou de peste 1,3 milioane de dolari i-a făcut Cristi Borcea fiicei sale: ”I-am luat la Hollywood, pe...
Adevărul
Descoperirea care spulberă legenda fântânii cu apă vie din Castelul Corvinilor. Ce au scos muncitorii de la...
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a terminat: Jose Mourinho a semnat!
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
Liderul spiritual urmărit de milioane de oameni explică de ce societatea modernă este tot mai anxioasă
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”