Ministerul Sănătăţii a făcut în ultima lună plăţi de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele din sănătate cu finanţare prin PNRR

Ministerul Sănătăţii anunţă, vineri, că s-au făcut, în ultima lună, plăţi în valoare de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele de infrastructură din sistemul de sănătate cu finanţare în cadrul PNRR. De asemenea, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a semnat 41 de acte adiţionale pentru continuarea investiţiilor esenţiale.

„În săptămâna 25-29 mai, Ministerul Sănătăţii a virat o nouă tranşă de bani, în valoare de 44,8 milioane de lei, destinată proiectelor de infrastructură medicală finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Fondurile au ca scop urgentarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie, modernizare, extindere sau dotare a obiectivelor sanitare incluse în program pentru ca acestea să înainteze fără blocaje financiare, astfel încât noile standarde de îngrijire medicală să fie accesibile pacienţilor la termenele asumate”, anunţă, vineri, Ministerul Sănătăţii, într-un comunicat de presă.

Instituţia precizează că, în total, pe parcursul ultimei luni, Ministerul Sănătăţii a efectuat plăţi în valoare totală de aproximativ 276 milioane de lei pentru proiectele de infrastructură din sistemul de sănătate cu finanţare în cadrul PNRR.

„Plăţile reflectă un ritm susţinut de decontare a lucrărilor efectuate pe teren şi fac parte din angajamentul ministerului de a transforma infrastructura medicală din România cu ajutorul fondurilor europene. Echipele tehnice ale Ministerului Sănătăţii continuă să monitorizeze zilnic progresul fiecărui proiect în parte, oferind suport beneficiarilor pentru ca toate termenele limită din PNRR să fie respectate”, a mai transmis ministerul.

De asemenea, ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, a semnat încă 41 de acte adiţionale pentru continuarea investiţiilor esenţiale din PNRR.

Ministerul Sănătăţii explică şi către ce vor merge banii, fiind vorba de 11 ambulatorii - extindere, modernizare şi dotări:

- 6 spitale mai sigure: Investiţii masive pentru combaterea infecţiilor nosocomiale.

- 1 secţie ATI nou-născuţi: Infrastructură critică pentru salvarea celor mici.

- 23 de proiecte de digitalizare: spitale publice, servicii de ambulanţă şi DSP-uri complet modernizate prin tehnologie.

