Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din PNRR, pentru Centrul Medical ”Cristian Şerban” din Buziaş, judeţul Timiş. Acesta este un spital public dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită o recuperare complexă.

”M-am întors la Centrul Medical «Cristian Şerban» din Buziaş pentru că este unul dintre acele spitale în care înţelegi foarte clar de ce contează consecvenţa în politicile publice de sănătate. Vorbim despre un spital public, cu un profil unic, dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită recuperare complexă. De aproape 30 de ani funcţionează fără întrerupere şi a tratat peste 35.000 de pacienţi. Aici, tratamentul înseamnă evaluare medicală, educaţie pentru gestionarea bolii şi recuperare, printr-o echipă multidisciplinară care lucrează integrat”, a transmis Alexandru Rogobete, sâmbătă.



Ministrul s-a referit şi la fondurile alocate acestui spital din judeţul Timiş.



”Investiţiile Ministerului Sănătăţii au fost făcute tocmai pentru a consolida această funcţionare. Am alocat 5,8 milioane de lei pentru reparaţii capitale la instalaţiile sanitare, modernizarea instalaţiilor termice, reabilitarea clădirii principale şi dotări medicale. Prin PNRR, am adăugat aproximativ 4,3 milioane de lei. Colaborarea cu Fundaţia «Cristian Şerban» este una solidă şi necesară. Fundaţia a construit şi a dezvoltat acest centru încă din 1992, iar statul l-a integrat în sistemul public şi l-a susţinut financiar pentru a-i asigura stabilitate. Este un parteneriat care funcţionează pentru că are un obiectiv comun: grija faţă de copiii cu boli cronice”, a precizat Rogobete.



De asemenea, Alexandru Rogobete a menţionat măsurile luate pentru pacienţii cu diabet zaharat.



”Am spus şi zilele trecute, dar repet: pentru pacienţii cu diabet trebuie să reducem barierele administrative care le consumă energia fără să le aducă beneficii medicale. De aceea, am susţinut eliminarea obligativităţii biletelor de trimitere pentru pacienţii insulinodependenţi, astfel încât accesul la tratament şi consumabile să fie mai simplu şi mai previzibil. Le mulţumesc membrilor Fundaţiei şi echipei medicale pentru consecvenţă şi profesionalism. Responsabilitatea pentru aceşti copii este comună. Statul şi societatea civilă trebuie să lucreze împreună, pe termen lung, pentru ca fiecare copil cu o boală cronică să aibă acces la îngrijire corectă, educaţie şi şansa la o viaţă echilibrată”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Editor : A.P.