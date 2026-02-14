Live TV

Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie

Data publicării:
spital
Ministerul Sănătăţii alocă peste 10 milioane de lei pentru un spital din Timiş dedicat copiilor cu diabet zaharat și hemofilie. Foto: Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că au fost alocaţi peste 10 milioane de lei, bani de la Ministerul Sănătăţii, dar şi din PNRR, pentru Centrul Medical ”Cristian Şerban” din Buziaş, judeţul Timiş. Acesta este un spital public dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită o recuperare complexă.

”M-am întors la Centrul Medical «Cristian Şerban» din Buziaş pentru că este unul dintre acele spitale în care înţelegi foarte clar de ce contează consecvenţa în politicile publice de sănătate. Vorbim despre un spital public, cu un profil unic, dedicat copiilor şi tinerilor cu diabet zaharat, hemofilie şi alte afecţiuni care necesită recuperare complexă. De aproape 30 de ani funcţionează fără întrerupere şi a tratat peste 35.000 de pacienţi. Aici, tratamentul înseamnă evaluare medicală, educaţie pentru gestionarea bolii şi recuperare, printr-o echipă multidisciplinară care lucrează integrat”, a transmis Alexandru Rogobete, sâmbătă.

Ministrul s-a referit şi la fondurile alocate acestui spital din judeţul Timiş.

”Investiţiile Ministerului Sănătăţii au fost făcute tocmai pentru a consolida această funcţionare. Am alocat 5,8 milioane de lei pentru reparaţii capitale la instalaţiile sanitare, modernizarea instalaţiilor termice, reabilitarea clădirii principale şi dotări medicale. Prin PNRR, am adăugat aproximativ 4,3 milioane de lei. Colaborarea cu Fundaţia «Cristian Şerban» este una solidă şi necesară. Fundaţia a construit şi a dezvoltat acest centru încă din 1992, iar statul l-a integrat în sistemul public şi l-a susţinut financiar pentru a-i asigura stabilitate. Este un parteneriat care funcţionează pentru că are un obiectiv comun: grija faţă de copiii cu boli cronice”, a precizat Rogobete.

De asemenea, Alexandru Rogobete a menţionat măsurile luate pentru pacienţii cu diabet zaharat.

”Am spus şi zilele trecute, dar repet: pentru pacienţii cu diabet trebuie să reducem barierele administrative care le consumă energia fără să le aducă beneficii medicale. De aceea, am susţinut eliminarea obligativităţii biletelor de trimitere pentru pacienţii insulinodependenţi, astfel încât accesul la tratament şi consumabile să fie mai simplu şi mai previzibil. Le mulţumesc membrilor Fundaţiei şi echipei medicale pentru consecvenţă şi profesionalism. Responsabilitatea pentru aceşti copii este comună. Statul şi societatea civilă trebuie să lucreze împreună, pe termen lung, pentru ca fiecare copil cu o boală cronică să aibă acces la îngrijire corectă, educaţie şi şansa la o viaţă echilibrată”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
medici in spital
1
Rogobete vrea să-i dea afară pe medicii care lucrează la privat în timpul programului de...
marcel ciolacu sustine un discurs
2
Dragoş Pîslaru: Nu Bolojan a dus România în gard, ci economistul nostru minune de la Buzău
INSTANT_CONFERINTA_BOLOJAN_04_INQUAM_Photos_George_Calin
3
Prima reacție a lui Ilie Bolojan, după ce România a intrat în recesiune tehnică: „Face...
trump
4
O țară din Balcani anunță că nu se va alătura Consiliului pentru Pace al lui Trump. Câte...
Mihail Hodorkovski
5
Opozantul rus Mihail Hodorkovski susține că Europa nu poate evita un război rece cu Rusia...
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Digi Sport
Kremlinul a pus ”tunurile” pe juriu, după decizia care i-a ”ucis” visul Rusiei: ”Soția mea a spus”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - MINISTRUL SANATATII - CONFERINTA DE PRESA - 2 OCT 20
Alexandru Rogobete spune că nu va aviza Ordonanţa de Urgenţă dacă aceasta prevede tăieri de 10% la Sănătate
alexandru rogobete face declaratii
Ministrul Sănătății, împotriva tăierii salariilor cu 10%: „Vorbim despre viața unor oameni, nu despre un Excel”
ROMANIA BUCHAREST COVID 19 CASES
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” a notificat Guvernul privind intenţia declanşării grevei generale
mircea lucescu la marginea terenului
Mircea Lucescu a fost externat. Zilele viitoare vor fi decisive pentru a vedea cine stă pe bancă în meciul cu turcii
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Sănătății anunță când va fi dat în folosinţă Centrul de arşi grav de la Târgu Mureş
Recomandările redacţiei
Marco Rubio
Discursul lui Marco Rubio adresat Europei este considerat un cadou...
tevi gaze romgaz
Mișcare strategică pe piața gazelor, care ar putea schimba radical...
Matthew Whitaker
Ambasadorul SUA la NATO: America „nu părăsește” Europa, dar are...
maia sandu sustine un discurs
Maia Sandu: Rusia nu se va opri nici după pacea din Ucraina. „Trebuie...
Ultimele știri
Viața ascunsă a microorganismelor care „dorm” milioane de ani în adâncul scoarței terestre. Ce le-ar putea trezi din nou la viață
O nouă specie de dinozaur cu țepi descoperită în China surprinde paleontologii
O echipă specială a Parchetului din Paris va cerceta legăturile dintre un fost agent de modele și infractorul sexual Jeffrey Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna Nouă din 17 februarie 2026 aduce noi începuturi, iar trei zodii își vor vedea relațiile zguduite...
Cancan
Cum putea fi salvată femeia din București care a ars în mașina cuprinsă de flăcări: 'Dacă avea...'
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat cu Florentin Petre și Cătălin Hîldan, înainte de Dinamo – Rapid: “Borcea a trimis...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Bătaie generală într-un autobuz STB! Arsenal incredibil folosit: „A fost un haos”. Video
Adevărul
Un economist traduce ce ne spune ratingul Fitch: Dacă se face rotativa, ne așteaptă prăpastia
Playtech
Cum se putea salva femeia prinsă în mașina electrică în flăcări, în Sectorul 6. Detaliul ignorat care ar fi...
Digi FM
O influenceriță a murit la două zile după ce s-a filmat mâncând o creatură marină. Ce i-a adus sfârșitul atât...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Brutal!” În 2022 a vrut să se sinucidă, iar acum, la 25 de ani, a lăsat pe toată lumea ”cu gura căscată”
Pro FM
În anii '90 făcea furori cu piesa „La Solitudine”. Cum arată astăzi, la 51 de ani, Laura Pausini, cea mai...
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
Adevarul
Cum s-a fabricat mitul „savantei academician doctor inginer“. „A intrat în pachetul diplomatic românesc“
Newsweek
Casa de pensii recunoaște că se confruntă probleme grave. 3 categorii de pensionari pierd bani la pensie.
Digi FM
Țara cu cea mai îmbătrânită populaţie activă din Uniunea Europeană
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Riscul de Alzheimer, redus cu aproape 40% printr-un obicei simplu practicat toată viața
Digi Animal World
Rase de câini cu cea mai scurtă durată de viață. Una dintre ele adesea nu ajunge nici la 5 ani
Film Now
Alec Baldwin și Kim Basinger, iubire presărată cu un carusel de crize. Culisele unui film din 91: telefoane...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online