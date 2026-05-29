Ministerul Sănătăţii anunță că termenul de implementare pentru proiectele PNRR din Sănătate se prelungeşte până pe 15 august 2026

Ministerul Sănătăţii a anunțat, vineri seară, că termenul de implementare pentru proiectele PNRR din Sănătate se prelungeşte până pe 15 august 2026, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

„În această seară a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, care stabileşte un termen extins, respectiv 15 august 2026, pentru finalizarea investiţiilor finanţate din PNRR pe componentele de Digitalizare şi Sănătate. Actul normativ prevede şi o excepţie pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar şi care vor putea solicita, în baza legii, o prelungire maximă a activităţilor până la data de 31 august 2026”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

​Instituţia a precizat că „depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil şi coerent în derularea contractelor de finanţare, astfel încât toate cele 1.200 de proiecte de investiţii în spitale, echipamente medicale şi sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes şi la timp, în beneficiul direct al pacienţilor”.

