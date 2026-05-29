Live TV

Ministerul Sănătăţii anunță că termenul de implementare pentru proiectele PNRR din Sănătate se prelungeşte până pe 15 august 2026

Data publicării:
MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Ministerul Sănătăţii a anunțat, vineri seară, că termenul de implementare pentru proiectele PNRR din Sănătate se prelungeşte până pe 15 august 2026, decizia fiind publicată în Monitorul Oficial.

„În această seară a fost publicat în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului interimar al Sănătăţii, Cseke Attila, care stabileşte un termen extins, respectiv 15 august 2026, pentru finalizarea investiţiilor finanţate din PNRR pe componentele de Digitalizare şi Sănătate. Actul normativ prevede şi o excepţie pentru beneficiarii care vor avea nevoie de timp suplimentar şi care vor putea solicita, în baza legii, o prelungire maximă a activităţilor până la data de 31 august 2026”, a transmis Ministerul Sănătăţii.

​Instituţia a precizat că depune toate eforturile pentru a asigura un cadru unitar, predictibil şi coerent în derularea contractelor de finanţare, astfel încât toate cele 1.200 de proiecte de investiţii în spitale, echipamente medicale şi sisteme digitale pe care le gestionează în portofoliu să fie finalizate cu succes şi la timp, în beneficiul direct al pacienţilor”.

Citește și:

Ministerul Sănătăţii a făcut în ultima lună plăţi de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele din sănătate cu finanţare prin PNRR

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
drapel nato langa ale aliatilor
4
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
robert fico face declaratii
5
Premierul slovac, Robert Fico, despre prăbușirea dronei pe un bloc de locuințe la Galați...
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Digi Sport
Primul om care l-a văzut pe Michael Schumacher după accident a rupt tăcerea: ”Ce am văzut m-a șocat. Era incredibil”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
holul unui spital
Ministerul Sănătăţii a făcut în ultima lună plăţi de peste 270 de milioane de lei pentru proiectele din sănătate cu finanţare prin PNRR
elcen electrocentrale bucuresti
Guvernul a aprobat un memorandum pentru trecerea ELCEN în administrarea Primăriei Capitalei
radu miruta
Radu Miruţă dă asigurări că proiectele PNRR de la Apărare vor fi încheiate, dar spune că la Transporturi există semne de întrebare
PNRR steag UE
Pîslaru: Încercăm să ne asigurăm că pe granturile PNRR avem tot ce ne trebuie ca să absorbim banii. Anumite investiţii vor fi diminuate
INSTANT_ALEXANDRU_NAZARE_007_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Nu ne permitem accidente în privința absorbției fondurilor europene”. Nazare, după publicarea execuției bugetare
Recomandările redacţiei
blocul din galati lovit de drona
Drona prăbuşită la Galaţi era rusească, confirmă NATO
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
Vladimir Lipaev, ambasadorul rus la București
Dronă prăbuşită în Galaţi. Mesajul ironic al Ambasadei Rusiei la...
radu miruta
Radu Miruță: „Politicienii au creat așteptări nerealiste. Nu avem...
Ultimele știri
Alertă aeriană în Ucraina: Rusia a lansat un atac cu rachete, explozii auzite la Kiev
Primarul municipiului Galaţi: Ne-ar fi plăcut să avem o formă de protecție ceva mai consistentă pe zona aceasta
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin Grindeanu, care a ezitat să spună că drona care a explodat este rusească
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Alexandru Țiriac, mesaj din doar 3 cuvinte. Ce a dorit să transmită, de fapt, fiul lui Ion Țiriac
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Scandal în Dinamo – FCSB! Un copil, fan al roş-albaştrilor, evacuat de jandarmi din mijlocul fanilor...
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
627 lei în plus la pensie pentru un pensionar. Instanța i-a dat puncte bonus pentru stagiul aferent grupelor
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”