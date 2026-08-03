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Video Ministerul Sănătății, dispută cu Rogobete în cazul posturilor deblocate. Spitalul din Timișoara a primit aproape dublu față de Bihor

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Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Shutterstock
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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, este contrazis chiar de instituția pe care a condus-o. După ce a cerut explicații privind criteriile de repartizare a posturilor deblocate în sistemul sanitar și a criticat faptul că Spitalul Județean Bihor a primit 131 de posturi, datele transmise Ministerul Sănătății către Digi24 arată că Spitalul Județean din Timișoara, de unde provine fostul ministru, a primit aproape dublu.

Ministerul Sănătății îl contrazice pe fostul ministru Alexandru Rogobete în disputa privind repartizarea posturilor deblocate în sistemul sanitar. Într-un răspuns transmis Digi24, instituția explică modul în care au fost distribuite posturile și criteriile care au stat la baza memorandumului aprobat de Guvern.

În urmă cu aproape o săptămână, Alexandru Rogobete a criticat public repartizarea posturilor, susținând că autoritățile trebuie să explice criteriile după care acestea au fost alocate. Fostul ministru a invocat cazul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor, care a primit 131 de posturi, și a comparat această situație cu cea a altor spitale despre care afirma că au primit sub 100 de posturi.

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„Trebuie să explicați românilor după ce criterii s-au împărțit posturile deblocate prin Memorandum:

Bihor (551.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor – 131 de posturi.

În același timp:

Bacău (601.000 locuitori) – Spitalul Județean de Urgență Bacău – 77 de posturi.

Brașov (546.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov – 65 de posturi.

Cluj (679.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj, unul dintre cele mai importante centre universitare și de excelență medicală din România – 51 de posturi.

Constanța (655.000 locuitori) – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, unde în urmă cu doar câteva luni nu se puteau acoperi gărzile de neurochirurgie – 65 de posturi.

Iar institutele naționale, care tratează pacienți din toate județele României, primesc:

Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Dr. Matei Balș – cel mai mare și singurul institut național de boli infecțioase – 15 posturi.

Institutul Oncologic București – unul dintre cele mai mari centre oncologice din țară, care tratează pacienți din toată România – 22 de posturi.

Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare Prof. Dr. C.C. Iliescu – cel mai mare institut de profil din România, care tratează pacienți din toate județele – 24 de posturi.

Institutul Clinic Fundeni – unul dintre cele mai importante centre naționale pentru transplant și patologii complexe – 86 de posturi.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu – singurul spital din România care tratează copiii cu arsuri grave – 24 de posturi.

Nu spun că Bihorul nu are nevoie de medici. Are. La fel ca toate județele și toate marile spitale ale României.

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central Dr. Carol Davila din București – principalul spital militar al României și un pilon esențial al medicinei militare – doar 4 posturi. (Ministerul Sănătății)

Și aici chiar mă opresc și întreb:

În contextul geopolitic în care ne aflăm, cu un război la graniță și cu securitatea României atent monitorizată, aceasta este strategia? Spitalul Militar Central, una dintre instituțiile esențiale pentru capacitatea medicală a statului român, primește doar 4 posturi?

Sănătatea nu este doar un capitol din buget. Este parte a capacității de răspuns a statului în situații de criză. Când slăbești spitalele strategice, trebuie să poți explica foarte clar de ce ai făcut-o. Opriți-vă! Distrugeți sistemul de sănătate!”, a scris Rogobete pe Facebook.

Datele transmise însă de Ministerul Sănătății către Digi24 arată că fostul ministru a omis un detaliu important: Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” din Timișoara, județ din care provine Alexandru Rogobete, a primit 259 de posturi, aproape dublu față de Spitalul Județean Bihor.

Potrivit Ministerului Sănătății, cele mai multe posturi au fost repartizate Spitalului Universitar de Urgență București, care a primit 476 de posturi. Urmează Spitalul Clinic Județean de Urgență din Timișoara, cu 259 de posturi.

Alte unități sanitare care au primit peste 100 de posturi sunt:

  • Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara – 133 de posturi;
  • Spitalul Clinic Județean de Urgență Bihor – 131 de posturi;
  • Spitalul Județean de Urgență Ploiești – 128 de posturi;
  • Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 124 de posturi;
  • Spitalul Clinic Colentina – 110 posturi;
  • Spitalul Universitar „George Emil Palade” Târgu Mureș – 102 posturi;
  • Institutul de Boli Cardiovasculare din Târgu Mureș – 102 posturi;
  • Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani – 144 de posturi

Ministerul Sănătății precizează că repartizarea posturilor s-a făcut în funcție de solicitările transmise de unitățile sanitare, de nevoile de personal și de limitele bugetare existente.

Instituția subliniază că spitalele nu au primit toate posturile solicitate, întrucât nu există resurse financiare suficiente pentru ocuparea integrală a acestora. De asemenea, deblocarea posturilor va continua etapizat, având în vedere timpul rămas până la sfârșitul anului pentru organizarea concursurilor de angajare.

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Editor : C.A.

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