Live TV

Ministerul Sănătăţii, după ameninţările pentru spitale: Nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi

Data publicării:
coridor de spital
Coridor de spital. Foto: Guliver/GettyImages

Ministerul Sănătăţii spune că au fost primite ameninţări privind acte de violenţă şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică. Ministerul a cerut tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă.

„Ministerul Sănătăţii informează că, în ultimele 24 de ore, mai multe spitale - atât publice, cât şi private - au primit prin e-mail mesaje ameninţătoare în care o persoană care se prezintă drept «Angela» afirmă că traversează o dramă personală şi ameninţă comiterea unui act de violenţă gravă în unităţile medicale. Siguranţa pacienţilor şi a personalului medical este prioritatea noastră absolută”, a transmis, luni seară, MS.

Reprezentanţii ministerului au adăugat că ministerul este în contact permanent cu managerii spitalelor şi monitorizează situaţia 24/7, potrivit News.ro.

„Am solicitat tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă. Am sesizat organele competente şi colaborăm cu Poliţia şi echipele de specialişti în securitate cibernetică. Facem apel la calm, la responsabilitate şi la cooperare: rugăm personalul de pază, personalul medical şi vizitatorii să menţină dialogul deschis, să raporteze imediat orice comportament sau obiect suspect şi să urmeze instrucţiunile echipelor de securitate. Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale”, se mai arată în comunicat.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
intrarea in sala CCR
1
Reforma pensiilor magistraților. Tudorel Toader, înaintea deciziei CCR: Legea se...
masina de politie scoala bucuresti
2
„Voi provoca un masacru”. Amenințări trimise mai multor școli și spitale din țară. Surse...
Avioane MiG-31
3
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
4
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Seen,From,Behind,Middle,Aged,Woman,In,Brown,Hat,And
5
Cum va fi afectată România de vortexul polar care se formează deasupra Arcticii...
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Digi Sport
Nu se mai ascund! După 5 divorțuri, s-a afișat pe covorul roșu alături de o femeie cu 38 de ani mai tânără
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ambasadorul SUA în România, Adrian Zuckerman.
Fost ambasador SUA în România, despre Putin: NATO și Europa trebuie...
France's President Emmanuel Macron speaks during a United Nations Summit on Palestinians at UN headquarters during the United Nations General Assembly (UNGA) in New York on September 22, 2025
Emmanuel Macron a anunțat că Franţa recunoaşte statul Palestina: „A...
BUCURESTI - REPATRIOT SUMMIT - 3 OCT 2024
Ce spune Adrian Zuckerman despre reformele Guvernului Bolojan...
ionut mosteanu selfie cu un avion militar in spate
Ministrul Moșteanu: Există proceduri de interceptare, avem avioane...
Ultimele știri
Kelemen Hunor vorbeşte despre o a treia variantă pentru reducerea cheltuielilor în administraţia publică locală
Jimmy Kimmel revine la TV după suspendarea din cauza comentariilor despre Charlie Kirk
Trump va fi din nou față în față cu Zelenski. Cu cine mai are întâlniri liderul de la Casa Albă
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
MINISTERUL SANATATII - SANITAS - PROTEST
Ministerul Sănătății cere pază sporită în spitale, după amenințările primite de mai multe unități medicale din țară
teme
Ce s-a întâmplat cu un copil de 11 ani care a vrut să-și facă toate temele de vacanță într-o singură zi
guvern
Bani pentru Sănătate tăiați din PNRR. Spitale din București, Constanța sau Brașov pierd finanțarea europeană din cauza întârzierilor
Fâșia Gaza
Israelul a bombardat singurul spital pediatric din Gaza. Ce se întâmplă cu locuitorii din oraș
WhatsApp Image 2025-08-09 at 15.09.56
Rețeaua care slăbește sistemul de sănătate. CJ Vâlcea nu a găsit probleme în cazul managerilor de spitale cu mame-patroni la privat
Partenerii noștri
Pe Roz
Moarte subită pentru o creatoare de conținut celebră. I s-a făcut rău la scurt timp după nuntă, iar medicii...
Cancan
Oare s-a uitat în oglindă când a plecat de acasă? Cum a apărut Smiley în biserică, la nunta unui prieten
Fanatik.ro
Ce nume are, de fapt, Gabi Tamaș în buletin. Puțini știu cum îl cheamă pe colegul lui Dan Alexa de la Asia...
editiadedimineata.ro
Oamenii de știință caută semnale extraterestre
Fanatik.ro
Ce oameni au reușit să-și pună liberalii în posturi de conducere la ANCOM. Consiliere și directoare PNL...
Adevărul
Un balerin cere despăgubiri de 600.000 de lire sterline. Susține că a fost accidentat în timpul unei...
Playtech
Impozitul pe locuinţă, eliminat dacă proprietatea are sub 120 de mp
Digi FM
Ce pensie primește soacra lui Nicușor Dan de la statul român. Liliana Grădinaru s-a retras din învățământ pe...
Digi Sport
Lovitură de teatru în cazul lui Dan Petrescu
Pro FM
Adevărul despre viața lui Britney Spears după divorț și cariera de top. Apropiat: „Este înconjurată de...
Film Now
Leonardo DiCaprio și rivalul său din Titanic, reuniune călduroasă la 28 de ani de la filmul care a spart...
Adevarul
Se îngroașă gluma. Britanicii, gata să intercepteze aeronavele rusești care pătrund în spațiul aerian NATO...
Newsweek
Zi decisivă pentru creșterea pensiilor. Instanța anunță dacă se dau bani în plus la grupele de muncă
Digi FM
Ce a descoperit o tânără la 15 ani de când a fost dată dispărută de părinți: „A fost șocant, nu ne-a venit să...
Digi World
Sfaturile unui chirurg cardiolog. Ce să mănânci și ce să eviți pentru o inimă sănătoasă
Digi Animal World
Ce a descoperit un cuplu când și-a urmărit pisica pe camera de supraveghere. Au lăsat totul și s-au grăbit să...
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
UTV
Madonna șochează cu o rochie transparentă și anunță oficial lansarea unui nou album dance în 2026