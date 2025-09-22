Ministerul Sănătăţii, după ameninţările pentru spitale: Nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi

Ministerul Sănătăţii spune că au fost primite ameninţări privind acte de violenţă şi în spitale publice, şi în unităţi medicale private, dar până în prezent nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică. Ministerul a cerut tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă.

„Ministerul Sănătăţii informează că, în ultimele 24 de ore, mai multe spitale - atât publice, cât şi private - au primit prin e-mail mesaje ameninţătoare în care o persoană care se prezintă drept «Angela» afirmă că traversează o dramă personală şi ameninţă comiterea unui act de violenţă gravă în unităţile medicale. Siguranţa pacienţilor şi a personalului medical este prioritatea noastră absolută”, a transmis, luni seară, MS.

Reprezentanţii ministerului au adăugat că ministerul este în contact permanent cu managerii spitalelor şi monitorizează situaţia 24/7, potrivit News.ro.

„Am solicitat tuturor unităţilor sanitare întărirea imediată a măsurilor de securitate fizică şi cibernetică şi intensificarea monitorizării persoanelor care intră în incintă. Am sesizat organele competente şi colaborăm cu Poliţia şi echipele de specialişti în securitate cibernetică. Facem apel la calm, la responsabilitate şi la cooperare: rugăm personalul de pază, personalul medical şi vizitatorii să menţină dialogul deschis, să raporteze imediat orice comportament sau obiect suspect şi să urmeze instrucţiunile echipelor de securitate. Până în acest moment nu au fost identificate breşe de securitate cibernetică sau vulnerabilităţi operaţionale în spitale”, se mai arată în comunicat.

