Ministerul Sănătății face controale la Spitalul „Marie Curie”. Dr. Cătălin Cîrstoveanu: 30 de bebeluși au murit din cauza lipsurilor

Ministrul sănătății, Nelu Tătaru, a dispus un control la Spitalul „Marie Curie” din Capitală, după ce șeful secției de Terapie Intensivă pentru nou-născuți, medicul Cătălin Cîrstoveanu, a atras atenția că 30 de bebeluși au murit în ultimul an din cauză că nu sunt bani pentru tratamentele necesare. Medicul Cătălin Cîrstoveanu mai spune că nu mai sunt locuri libere în secție și că, de multe ori, doctorii sunt nevoiți să refuze internarea unor pacienți critici din lipsă de locuri.

„Este clar, sunt știute de foartă multă vreme, dar este foarte bine că un corp de control sau domnul ministru, dacă vine personal, cred că va înțelege mai bine lucrurile cum sunt, care nu sunt de azi, de ieri, sunt de multă vreme și sunt semnalate. În momentul acesta avem încărcare pacienți 110 la sută. Acum a venit unul în UPU foarte critic și n-avem unde să-l punem și a trebuit să facem ceva de urgență. Și ne mai vine încă unul de la Iași peste cei 110 la sută grad de internare”, a declarat medicul Cătălin Cîrstoveanu, miercuri, la Digi24.

„Este o mare presiune pentru a interna acești pacienți critici, care unii dintre ei mor la nivelul 2 de îngrijire, pur și simplu mulți mor în spitalele care îi îngrijesc așa cum îi îngrijesc, fără a acorda îngrijirea necesară corespunzătoare. La nivel 2 înseamnă că practic nu-l îngrijesc cum trebuie, chiar suntem chemați de multe ori în instanță pentru omor din culpă, de vreo trei ori ne-au chemat, pentru că n-am putut să-i internăm”, a punctat medicul.

El a explicat că de un an, de când a fost funcțională o aplicație informatică de monitorizare a constatat că au fost 30 de pacienți care au murit înainte a apuca să mai fie internați.

Dr. Cîrstoveanu: Am luat consumabile pe datorie

Medicul spune că nu este o situație singulară cea de la Marie Curie, ci în întreaga țară se întâmplă. „România are nevoie de 100 de paturi cu personal, cu infrastructură, fonduri pentru consumabile, cu salarii. Noi am anunțat lucrul ăsta. Există document oficial la Ministerul Sănătății în care se atestă. Sunt peste 150 de morți la nivelul 2. Un alt număr de pacienți, la nivelul 3, mor fără să primească îngrijirea corespunzătoare, adică fără operații. Nu e normal să se întâmple lucrul acesta”, a punctat Cătălin Cîrstoveanu. „Este o nevoie sistemică a țării noastre și trebuie să punem umărul, să schimbăm cu ceva. Sigur că un control e bun, pentru că ne arată lucrurile astea”, a completat el.

„Când spunem că nu mai avem bani, ne așteptăm la o reacție. Spunem foarte clar: de o lună și jumătate am rămas fără bani. La noi banii înseamnă sute de mii de RON. Am spus la începutul anului că avem nevoie de 2,5 milioane de lei. Am primit 1,3 milioane plus încă 100.000. Și am spus: astea trei luni până în decembrie, suntem morți! Au venit pacienți super-critici și evident că am luat consumabile pe împrumut. Consumabile foarte complicate”, a explicat Cătălin Cîrstoveanu.

Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control al Ministerului Sănătăţii vor începe miercuri o acţiune de evaluare a modului de gestionare a activităţii la nivelul Spitalului „Marie Curie”, inclusiv la Secţia ATI, a declarat pentru AGERPRES purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Oana Grigore. „Inspecţia Sanitară de Stat şi Corpul de Control vor începe astăzi o acţiune de evaluare a modului de gestionare a activităţii la nivelul unităţii sanitare Marie Curie, inclusiv la nivelul ATI”, a spus Oana Grigore.

„Credeți că e prima oară când vin controale? Un control poate să-ți arate ce se întâmplă, dar dacă e doar un control, nu schimbi nimic”, a reacționat la Digi24 Cătălin Cîrstoveanu, șeful secției de Reanimare nou-născuți de la „Marie Curie”. Noi o să ne vedem de treabă în continuare, a asigurat medicul, cel care s-a implicat, de altfel, în construirea unei noi aripi de spital la Marie Curie din fonduri private. El a explicat că tocmai lipsa de reacție, birocrația și încetineala autorităților l-au împins spre un astfel de demers.

Editor : Luana Pavaluca