Ministerul Sănătății: Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi de consultații de la medicul de familie și analize gratuite

Foto: Ministerul Sănătății/ Facebook

Ministerul Sănătăţii face apel, într-un mesaj transmis marţi, ca toţi cetăţenii să se adreseze medicului de familie pentru consultaţii preventive. „Indiferent că eşti asigurat sau nu, beneficiezi gratuit de consultații periodice la medicul tău de familie”, transmite Ministerul pe Facebook. În funcţie de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite.

„Prevenţia înseamnă linişte şi încredere. Este condiţia primordială pentru o viaţă trăită independent, fix aşa cum îţi doreşti. Fii prevăzător şi încrezător. Te încurajăm să mergi la medicul tău de familie pentru a-ţi verifica sănătatea. Ai să vezi că încrederea îţi face bine”, au transmis, marţi, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii, într-un mesaj pe Facebook.   

Aceştia precizează că beneficiază de consultaţii preventive toate persoanele, prin medicul de familie, fie că sunt sau nu asigurate. 

„De aceea, indiferent că eşti asigurat sau nu, indiferent în ce zonă trăieşti şi ce munceşti, beneficiezi gratuit de consultaţii periodice la medicul tău de familie. Nu ai nevoie de asigurare medicală, trebuie doar să te prezinţi la medicul tău de familie”, se mai arată în mesaj. 

Potrivit reprezentanţilor ministerului, persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 şi 39 de ani, pot primi anual o consultaţie gratuită generală, pentru evaluarea riscului individual şi pentru consiliere privind factorii de risc – fumat, alimentaţie, activitate fizică şi greutate corporală. 

„Iar dacă ai 40 de ani sau mai mult, poţi beneficia anual de până la trei astfel de consultaţii gratuite”, se mai arată în mesaj. 

Apoi, în funcţie de riscurile identificate, medicul de familie poate elibera bilete de trimitere pentru analize gratuite, precum:  

- hemoleucogramă, glicemie, colesterol total şi LDL, teste pentru ficat şi rinichi;  

- test HPV, ecografie sau mamografie pentru femei;  

- test pentru depistarea sângelui ocult în scaun (pentru prevenirea cancerului colorectal);  

- test PSA pentru bărbaţii de peste 50 de ani. 

