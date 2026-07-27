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Ministerul Sănătății propune deblocarea a peste 7.800 de posturi în sistemul sanitar. Câte sunt pentru medici și asistenți medicali

Data publicării:
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Spitalul de Urgenţă Bucureşti Floreasca, în București. Inquam Photos / George Călin
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Peste 7.800 de posturi vacante din sistemul sanitar ar putea fi scoase la concurs, după ce Ministerul Sănătății a transmis spre avizare Memorandumul privind deblocarea acestora. Cele mai multe sunt destinate medicilor, asistenților medicali și personalului auxiliar din spitale.

Ministerul Sănătăţii propune deblocarea a peste 7.800 de posturi, dintre care aproape 3.000 pentru asistenţi medicali şi peste 1.300 pentru medici, Memorandumul aferent fiind trimis spre avizare. Instituţia precizează că s-a aprobat deblocarea tuturor posturilor solicitate de serviciile de ambulanţă, de spitalele de psihiatrie şi maximă siguranţă, precum şi de unităţile sanitare din sistemul penitenciar.

„Ministerul Sănătăţii propune deblocarea a 7.805,5 de posturi în sistemul sanitar, în urma finalizării analizei efectuate, realizată împreună cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS), pe baza criteriilor solicitate”, a transmis, luni, Ministerul Sănătăţii.

Potrivit instituţiei citate, din totalul posturilor propuse:

  • 7.360 de posturi sunt pentru spitale din subordinea Ministerului Sănătăţii, a unităţilor administrativ-teritoriale şi spitalelor din alte reţele;
  • 445,5 posturi sunt pentru Serviciile de Ambulanţă Judeţene (SAJ).

Pentru spitale, repartizarea celor 7.360 de posturi este următoarea:

  •  1.336 posturi de medic;
  •  2.923 posturi de asistent medical;
  •  2.823 posturi pentru personal auxiliar (infirmiere, brancardieri etc.)
  •  278 posturi pentru farmacişti, biologi, biochimişti şi fizicieni medicali.

„Ministerul Sănătăţii a deblocat integral posturile solicitate de Serviciile de Ambulanţă Judeţene, de spitalele de psihiatrie şi maximă siguranţă, precum şi de unităţile sanitare din sistemul penitenciar, având în vedere specificul activităţii şi necesitatea asigurării continuităţii serviciilor medicale”, au transmis oficialii Ministerului Sănătăţii.

Potrivit acestora, spitalele care desfăşoară activităţi medicale cu un grad mai ridicat de complexitate şi care gestionează cazuri mai dificile au primit un număr mai mare de posturi, în timp ce unităţile cu activitate redusă au primit un număr de posturi adaptat nevoilor identificate, după aplicarea criteriilor.

„Aşa cum am mai spus, un sistem de sănătate puternic începe cu oamenii care îl ţin în picioare. De aceea, voi continua să susţin profesioniştii din sănătate şi măsurile care duc la servicii medicale mai bune pentru pacienţi”, a declarat ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila.

Ministerul Sănătăţii a precizat că transmite în circuitul de avizare Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din unităţile sanitare publice.

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În şedinţa de Guvern din 23 iulie, a fost aprobat Memorandumul privind organizarea concursurilor pentru 22 de posturi de asistenţi medicali la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „M.S. Curie”, unitate care a trebuit să reducă din paturile de ATI din lipsa personalului specializat.

În 7 iulie, Ministerul Sănătăţii anunţa că a elaborat şi a transmis în circuitul de avizare Memorandumul privind aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea a 7.621 de posturi vacante din sistemul sanitar. Până în 23 iulie, documentul primise avize favorabile de la 10 instituţii avizatoare.

Editor : M.I.

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