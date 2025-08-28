Live TV

Ministerul Sănătăţii va prelua costurile tratamentului pacientei cu arsuri infectată la Floreasca. „Există un început de schimbare”

lavinia vlad, arsuri
În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului. Foto: Facebook, Alina Alexandru

Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că Ministerul Sănătăţii va prelua costurile pentru tratamentul femeii, potrivit News.ro. „Acum avem speranţa că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toţi pacienţii români”, a transmis Alina Alexandru.

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situaţia medicală a Laviniei. Speranţa noastră, la care nu am renunţat vreodată, a devenit acum mai mare şi mai puternică decât frica. Sunteţi mii, mii de oameni care ne-aţi sprijinit cu donaţii, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulţumim pentru dragoste – aşa o simţim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a transmis, joi seară, într-o postare pe Facebook, Alina Alexandru.

Ea a anunţat că au fost informate că Ministerul Sănătăţii va prelua costurile aferente tratamentului surorii sale.

„Cu câteva ore în urmă am fost informate ca Ministerul Sănătăţii - România se alătură nouă în lupta pentru viaţa şi viitorul Laviniei. Ministerul o va sprijini pe Lavinia şi va prelua costurile aferente tratamentului ei. Vă vom ţine la curent cu tot ce urmează. Vrem să mulţumim domnului ministru Alexandru Rogobete pentru că a ascultat povestea noastră, pentru încrederea pe care ne-a acordat-o. Pentru că a verificat situaţia de la spitalul Floreasca şi nu s-a lăsat intimidat, deşi ştim că unele adevăruri nu sunt uşor de scos la iveală. Pentru că a dispus măsurile necesare pentru restaurarea legislaţiei mutilate. Şi pentru că nu şi-a uitat promisiunea de a căuta soluţii şi a demarat procedurile legale în vederea preluării cheltuielilor aferente tratamentului Laviniei. Domnule ministru, vă suntem recunoscătoare pentru toate demersurile făcute, dar, mai ales, pentru empatie. Şi pentru că acum avem speranţa că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toţi pacienţii români”, a adăugat Alina Alexandru.

Ea a menţionat că vineri sora sa va fi supusă unei noi intervenţii: „Familia noastră poate privi cu mai multă speranţă şi încredere spre viitorul Laviniei. Azi Lavinia a plâns şi a râs în acelaşi timp. Azi am plâns amândouă şi de bucurie. Azi doare mai puţin. Pentru toate acestea, vă mulţumim! Mâine urmează o nouă intervenţie. Mulţumim, mulţumim tuturor!”.

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Sora sa, Alina Alexandru, şi ea pacientă în spitalul bucureştean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unităţii sanitare, acuzaţii grave privind modul în care sunt gestionaţi marii arşi. Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că uşile rezervelor pacienţilor critici sunt ţinute deschise sau că personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar şi fără mască sanitară.

Aparţinătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutaţi de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că faţa nu i-a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

Editor : A.P.

