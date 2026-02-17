Live TV

Ministrul Muncii a anunțat reevaluări ale certificatelor de dizabilitate: „Fraudele evidente vor fi sesizate la Parchet”

Data publicării:
BUCURESTI - CONFERINTA - PSD SI PNL SECTOR 1 - 25 NOI 2022
Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Cei care au obținut certificate de dizabilitate pe nedrept sau au păcălit sistemul vor ieși de sub protecția statului, iar în situațiile în care fraudele sunt intenționate și evidente va fi sesizat Parchetul, a anunțat marți ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole.

„De la aplicarea noilor criterii de dizabilitate, am început să facem ceea ce este corect pentru cei care au nevoie ca statul să le fie aproape. Astfel, cei care au primit certificate de dizabilitate pe nedrept sau care au păcălit sistemul până acum vor ieși de sub protecția statului. Acolo unde fraudele sunt intenționate și clare vom sesiza inclusiv Parchetul, astfel încât cei care fac trafic cu certificatele de dizabilitate să plătească. Corectăm sistemul astfel încât doar cei care au nevoie să primească beneficiile”, a explicat acesta într-o postare publicată pe pagina sa de Facebook. 

Potrivit datelor prezentate de ministrul Muncii, în perioada 6 noiembrie - 31 decembrie 2025 au fost reevaluate 27.658 de persoane.

În cazul a 14.944 dintre acestea s-a decis menținerea gradului de handicap.

De asemenea, pentru 3.194 de persoane au fost emise certificate de neîncadrare în grad de handicap.

Alte 5.484 de persoane au primit un grad inferior de handicap, în timp ce pentru 4.036 s-a stabilit un grad superior, în urma reevaluării.

Ministerul Muncii susține că procesul de reevaluare va continua, autoritățile urmărind eliminarea abuzurilor și asigurarea unei utilizări corecte a fondurilor publice destinate persoanelor cu dizabilități.

Editor : A.D.

