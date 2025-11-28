Ministrul Rogobete: România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate

Alexandru Rogobete spune că pentru prima dată, România va avea Registre Naționale de Screening care unifică raportările din întreg sistemul de sănătate. „Este un pas necesar și mult așteptat, prin care aducem ordine, coerență și predictibilitate în prevenția cancerului”, scrie ministrul Sănătății pe Facebook.

„Strategia Națională de Screening și Prevenție se va baza, în sfârșit, pe date reale, nu pe estimări. Avem nevoie de un sistem în care fiecare furnizor de servicii medicale contribuie la imaginea completă a stării de sănătate a populației”, afirmă Rogobete într-o postare.

Potrivit ministrului, se trece de la estimări la date reale, colectate din fiecare spital, cabinet și centru medical. O singură bază de date, unificată și ușor de accesat. „Simplu, clar și organizat. Vom ști în timp real câte persoane participă la programele de screening și care sunt rezultatele, iar politicile publice vor fi construite pe dovezi, nu pe presupuneri”, subliniază acesta.

Concret, înființăm primele registre naționale de screening:

Registrul Național de Screening pentru Cancerul la Sân

Registrul Național de Screening pentru Cancerul de Col Uterin

Registrul Național de Screening pentru Cancerul Colorectal

Proiectul de Hotărâre de Guvern este în transparență decizională pe pagina Ministerului Sănătății.

Astfel, întreg sistemul de sănătate, public și privat, va raporta aceleași date, în același format, astfel încât se va ști câți oameni intră în programele de screening și cum evoluează rezultatele. Informațiile vor permite direcționarea corectă a resurselor, acolo unde nevoile sunt mai mari și unde riscurile sunt mai ridicate.

Editor : Liviu Cojan