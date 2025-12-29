Live TV

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că plățile prin PNRR au ajuns la 2,5 miliarde de lei în a doua jumătate a lui 2025

alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
Unde au ajuns banii din PNRR

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat luni că, în a doua jumătate a anului 2025, plățile realizate prin Planul Național de Redresare și Reziliență au ajuns la 2,5 miliarde de lei, reprezentând cea mai intensă perioadă de finanțare de la debutul programului.

Totodată, ministrul a precizat că tot luni, 29 decembrie, au fost finalizate ultimele plăți aferente anului 2025 din cadrul PNRR, subliniind că ritmul accelerat al finanțărilor confirmă maturizarea mecanismelor de plată și implementare a proiectelor din sănătate.

Datele prezentate de ministrul Sănătății arată o creștere clară a finanțărilor prin PNRR.

Dacă în 2023 plățile au fost de puțin peste 100 de milioane de lei, iar în 2024 au ajuns la 1,1 miliarde de lei, anul 2025 a adus o accelerare puternică.

În prima jumătate a anului au fost plătite 735 de milioane de lei, iar în a doua jumătate suma a urcat la 2,5 miliarde de lei.

Creșterea este de aproximativ 240%, un ritm care, potrivit ministrului, arată că mecanismele de plată s-au maturizat și că instituțiile implicate s-au mobilizat mult mai bine.

În total, Ministerul Sănătății a plătit până acum 4,45 miliarde de lei, adică aproape 69% din bugetul total alocat sănătății prin PNRR.

Unde au ajuns banii din PNRR

Fondurile europene au fost folosite pentru investiții concrete în sistemul de sănătate.

O parte importantă a banilor a mers către dotarea a mii de cabinete de medicină de familie cu echipamente moderne pentru screening și diagnostic.

Alte sume au fost folosite pentru modernizarea secțiilor de terapie intensivă și pentru achiziția de echipamente care ajută la reducerea infecțiilor din spitale.

De asemenea, au fost modernizate ambulatorii de specialitate, au fost extinse secțiile ATI pentru nou-născuți și a continuat procesul de digitalizare a spitalelor și a instituțiilor din sănătate.

Un proiect important este și dezvoltarea noii platforme digitale pentru asigurările de sănătate, realizată împreună cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

În paralel, sunt în derulare și proiectele pentru construcția celor opt spitale noi finanțate prin PNRR.

