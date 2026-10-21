Ministrul Sănătăţii anunță că, până mâine seară, vor fi distribuite 65.000 de doze de vaccin antigripal

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că zeci de mii de doze de vaccin antigripal vor fi livrate în următoarele ore, iar săptămâna viitoare numărul acestora va fi şi mai mare.

„Până mâine (joi - n.r.) seară vor fi distribuite 65.000 de doze, urmând ca de săptămâna viitoare să fie distribuite alte 110.000 de doze la nivel naţional”, a afirmat ministrul Sănătăţii, miercuri seară, la Antena3 CNN, referindu-se la vaccinul antigripal, scrie News.ro.



Dozele de vaccin antigripal au ajuns la pacienţi mai târziu în acest an, printre altele pentru că Organizaţia Mondială a Sănătăţii a stabilit mai târziu compoziţia pentru acest sezon.



Ministerul Sănătăţii anunţa, în 16 octombrie, că sunt autorizate şi prezente pe piaţă 4 vaccinuri destinate prevenirii gripei sezoniere. Cele pentru copii, adolescenţi şi vârstnici - Fluenz şi Efluelda - sunt disponibile în cantităţi suficiente în farmaciile din întreaga ţară. În schimb sunt disponibile doar 45.000 de doze de Vaxigrip şi Influvac în întreaga ţară.

Editor : A.P.