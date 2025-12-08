Live TV

Ministrul Sănătății: „Avem același sânge” arată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună

În cadrul campaniei „Avem același sânge”, Digi24 lansează, în luna decembrie, o serie de ediții dedicate donării de sânge. Perioada concediilor din preajma sărbătorilor duce, în fiecare an, la scăderea rezervelor, în timp ce spitalele rămân cu mulți pacienți care au nevoie urgentă de transfuzii. 

Campania națională de donare de sânge „Avem același sânge” a ajuns la Timișoara, în reședința județului cu numărul 26 din itinerariul solidarității, unde comunitatea medicală donează pentru a sprijini pacienții aflați în tratament.

Prezent la Timișoara, chiar la locul de desfășurare a campaniei, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a oferit o perspectivă asupra stadiului în care se găsește reforma din cadrul sistemului de transfuzie.

Reforma din domeniul sângelui, pot spune că a început. Un set de modificări legislative pe care colegii de la Ministerul Sănătății, echipa, lucrează pentru alinierea României la regulamentul european pentru transfuzii de sânge și pentru păstrarea și prelucrarea sângelui și a produselor de sânge, pe de o parte. Pe de altă parte, se lucrează și cred că anul viitor discutăm despre regionalizare. Vom avea 6 sau 8 centre regionale pentru păstrarea, testarea, prelucrarea sângelui, iar în fiecare județ vor exista centre de prelevare.

Dar eu cred că secretul, pentru a putea să avem o prelevare cât mai crescută — care a crescut, e adevărat, dar nu suficient — ar fi să dezvoltăm această metodă pe care o faceți dumneavoastră, și anume acele caravane mobile pentru prelevarea de sânge, care se practică peste tot în Europa și care s-au dovedit că sunt mai de succes decât centrele fixe.

În proiectul pe care l-am depus la Ministerul Fondurilor Europene, pentru o nouă clădire pentru Institutul de Transfuzie din București, există și componentă de mobilitate, adică caravane mobile, pentru a organiza la nivel regional, județean, local astfel de caravane. Eu cred că o colaborare constantă cu autoritățile locale, unități sanitare, universități poate să crească într-un timp scurt rata de donare de sânge”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ulterior, ministrul Sănătății și-a manifestat aprecierea și susținerea față de campania inițiată de Digi24, într-o postare făcută pe pagina lui de Facebook.

Donarea de sânge este una dintre cele mai puternice forme de solidaritate și de umanitate pe care le putem arăta unii față de alții. În fiecare zi, sângele unui donator poate însemna viața unui pacient.
 
„Avem același sânge”, campania Digi24 realizată împreună cu centrele de transfuzie din toată țara, arată încă o dată ce poate face România atunci când instituțiile și comunitățile lucrează împreună. Este deja al treilea an, iar implicarea a 26 de județe vorbește de la sine”, scrie Alexandru Rogobete, pe Facebook.


Despre campanie

“Avem același sânge”, primul proiect național al unei televiziuni de știri în beneficiul pacienților, s-a dovedit o campanie cu impact major în comunitate. Digi24 continuă demersul început pe 1 decembrie 2022, pentru a ajuta pacienții, dar și cu speranța că autoritățile vor accelera procesul de reorganizare a sistemului de transfuzie, esențial pentru supraviețuirea multor bolnavi. Procesul de donare de sânge include, de asemenea, verificarea stării de sănătate pentru donatori, ceea ce poate ajuta la identificarea timpurie a problemelor neobservate.  

Din 2022, până în prezent, prin generozitatea a peste 5.000 de donatori, mai mult de 13.000 de pacienți au primit sângele de care aveau nevoie pentru a merge mai departe în lupta cu boala.   

Proiectul Digi24 “Avem același sânge” a fost recunoscut și premiat de mai multe ori pentru impactul său social. Campania a primit distincții de la Casa Regală a României, precum și premii la Romanian Healthcare Awards, Gala COMMA Awards, Romanian CSR Awards si Gala Romanian Sustainability & CSR Awards 2025.  

Digi24 îi invită pe toți cei interesați să se alăture acestei inițiative, pentru că doar împreună putem face o diferență reală în viața pacienților din România.

 

