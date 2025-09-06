Ministrul Sănătății cere sancțiuni împotriva medicilor care au participat la conferința conspiraționistă despre vaccinul anti-Covid

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reacţionat sâmbătă, după organizarea unei conferinţe conspiraționiste, la Braşov, numită „COVID-19 și convergența bio-digitală”. Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor, a transmis ministrul.

„Dezinformarea medicală este un atac direct la sănătatea românilor. Nu negociez cu minciuna şi nu voi permite nimănui să submineze încrederea pacienţilor în tratamentele moderne”, a transmis ministrul Sănătăţii pe Facebook.

Reacţia ministrului Sănătăţii vine după ce, în cursul zilei de sâmbătă, la Braşov, a avut loc o conferinţă intitulată „COVID-19 și Convergenţa Bio-Digitală". La eveniment, care a fost transmis live pe mai multe platforme online, au participat mai mulţi medici din ţară.

„Astăzi, la Braşov, a avut loc o conferinţă fără nicio bază ştiinţifică, unde au fost promovate minciuni periculoase împotriva tratamentelor medicale moderne. Condamn categoric aceste manifestări care pun în pericol viaţa pacienţilor şi subminează încrederea în medicină şi în instituţiile statului”, a subliniat ministrul Sănătăţii.

Ministrul cere societăţilor profesionale să analizeze prin comisiile de etică „comportamentul medicilor care aleg să răspândească falsuri în spaţiul public”, inclusiv prin „pseudoconferinţe golite de orice conţinut ştiinţific”.

„Extind solicitarea inclusiv către Colegiul Medicilor din România pentru a lua măsuri de urgenţă. Este un moment în care corpul medical trebuie să îşi formeze proprii anticorpi, sancţionând ferm orice abatere de la responsabilitatea unor medici faţă de adevăr şi faţă de pacienţi. În faţa manipulării, nu există neutralitate. Este intolerabil ca astfel de neadevăruri să fie propagate chiar de către persoane care poartă titlul de medici. Jurământul faţă de pacienţi înseamnă adevăr şi ştiinţă, nu manipulare şi conspiraţii”, mai transmite ministrul Sănătăţii.

Alexandru Rogobete face apel şi la români să nu se lase manipulaţi.

„Informaţi-vă din surse credibile şi fireşti, care nu au în spate o agendă ascunsă. Viaţa şi sănătatea au întotdeauna prioritate în faţa fake-news şi impostură. Am obligaţia să fiu tranşant: ştiinţa nu se negociază, sănătatea nu se joacă, adevărul nu se relativizează. Consider că o reacţie este necesară inclusiv din afara sistemului medical. Autorităţile statului care au responsabilităţi în protecţia publicului în faţa acţiunilor de răspândire a informaţiilor false trebuie să se sesizeze”, a evidenţiat ministrul Alexandru Rogobete.

La rândul lor, reprezentaţii Colegiului Medicilor din România denunţă astfel de evenimente care „nu au legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa”.

„Aflăm cu îngrijorare că astăzi are loc la Braşov o aşa-zisă conferinţă, în fapt o manifestare "pseudo-ştiinţifică", în raport cu tot ce înseamnă sănătatea publică, sistemul de sănătate şi cu ceea ce trebuie să reprezinte profesia medicală. Parcurgând titlurile sesiunilor din această manifestare considerăm că acestea nu au legătură nici cu medicina, nici cu ştiinţa. Considerăm că atât participanţii, cât şi lectorii unei asemenea manifestări publice trebuie să ştie că noţiunile dezbătute intră în contradicţie flagrantă cu toate descoperirile ştiinţifice, bazate pe dovezi, ale medicinei moderne, fapt care ar putea constitui un fals ştiinţific şi medical. Dezinformarea si răspândirea unor falsuri ştiinţifice sau a unor zvonuri neîntemeiate pe nicio evidenţă sunt de natură să diminueze încrederea în ştiinţă şi profesionişti”, se arată într-o informare a Colegiului Medicilor din România.

