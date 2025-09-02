Ministrul Sănătăţii: CNAS are plăți neefectuate către farmacii, concedii medicale, unităţi sanitare chiar. Sistemul are datorii enorme

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere medicamente, dar este o realitate care se întâmplă, chiar dacă este inacceptabilă. În plus, ministrul a anunţat datorii de 11 miliarde de lei pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le are către farmacii, spitale sau pentru concediile medicale.

„Mă simt nespus de inconfortabil ca în anul 2025 să spun public că, da, există spitale în care pacienţii sunt trimisi să-şi cumpere medicamente. Este inacceptabil, este inadmisibil ca acest lucru să se întâmple (…) Cred că măsurile din pachetul 2 asta fac, nu reduc bugetul sănătăţii, dar îl eficientizează în beneficiul oamenilor în primul rând”, a declarat, marţi seară, la Medika TV, ministrul Alexandru Rogobete, potrivit News.ro.

Acesta crede că, după implementarea tuturor măsurilor, „lucrurile se vor echibra într-o direcţie bună”.

„Pentru că măsurile pe care le-am luat şi care urmează, sigur, celelalte acte normative care urmează să vină în completarea proiectului de lege, vor echilibra de bun simt, spun eu, în multe zone din domeniul sănătăţii lucrurile în favoarea pacientului (…) Eu cred că - şi mai spun încă o dată - nemulţumirea colegilor din ambulatoriul cu practică independentă este justificată. Am spus acest lucru, am susţinut până la urmă această modificare de creştere a punctului, însă, efortul bugetar din domeniul sănătăţii, din anul 2025, nu a permis acest lucru”, a mai declarat ministrul.

Acesta vorbeşte despre „datorii enorme” pe care le are sistemul.

„Casa Naţională de Asigurări de Sănătate are plăţi nefectuate într-un cuantum de aproape 11 miliarde de lei, către farmacii, către concedii medicale, către unităţi sanitare chiar şi lista poate continua”, a declarat Rogobete.

Întrebat dacă va exista un blocaj din această cauză, ministrul a negat: „Nu, pentru că au existat discuţii cu Ministerul Finanţelor şi încercăm să închidem anul acesta”.

Ministrul a explicat că este nevoie de gândire strategică: „Domenul sănătăţii sau sănătatea este ca un organism viu. Nu pot să nu ţin cont de întreg sistemul lui, per ansamblu. Un impact bugetar într-un anumit domeniu poate destabiliza apoi întreg domeniul. Şi atunci strategia a fost una foarte simplă. Facem un efort cu toţii anul acesta pentru a închide datoriile Casei, pentru a ajunge într-o final apoteotic la un T0”.

De anul viitor, afirmă ministrul, se vor putea corecta parte dintre problemele de finanţare din sistem - a creşte punctul în ambulatorul de specialitate, a echilibra serviciile de screening şi prevenţie la medicul de familie, a reuşi să se plătească mai bine gărzile.

