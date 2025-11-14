Live TV

Ministrul Sănătăţii, despre controlul la secţia de Psihiatrie din Târnăveni: Va mai dura. Căutăm spaţii pentru relocarea pacienţilor

Data publicării:
spital tarnaveni
Imagini de groază la secţia de Psihiatrie din Târnăveni Foto: Captură video

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, vineri, că la secţia de Psihiatrie a Spitalului din Târnăveni se desfăşoară un control al Corpului de Control şi al Inspecţiei Sanitare de Stat, însă acesta va mai dura. „Între timp, încercăm să găsim spaţii pentru relocarea pacienţilor”, a adăugat ministrul.

„Un control extins, Corp de Control pentru zona administrativă şi Inspecţia de Stat pentru zona medicală, probabil că acolo va mai dura controlul, săptămâna viitoare cel mai probabil că vom avea un răspuns”, a declarat Alexandru Rogobete.

Ministrului Sănătăţii a precizat se încearcă relocarea pacienţilor.

„Între timp, încercăm să găsim spaţii pentru relocarea pacienţilor din acea zonă în alte unităţi sanitare astfel încât să nu le punem sănătatea în pericol mai mult decât este deja”, a adăugat ministrul, citat de News.ro.

Poliţiştii din Mureş au deschis dosar penal pentru neglijenţă în serviciu, sub coordonarea procurorilor, în cazul pacienţilor din Spitalul de Psihiatrie din Târnăveni, care ar fi ţinuţi ”în condiţii inumane” şi supuşi unor ”tratamente degradante”. Demersul poliţiştilor a venit în urma sesizării făcute de organizaţii care apără drepturile persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate privind ”posibile nereguli” constatate în urma unei vizite în unitate.

Astfel, în 8 noiembrie, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mureş a fost sesizat de reprezentanţii unei autorităţi autonome cu atribuţii în protejarea, promovarea şi monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilităţi instituţionalizate, precum şi de o organizaţie neguvernamentală de profil, cu privire la posibile nereguli constatate în urma unei vizite de monitorizare efectuate la secţia de psihiatrie a unei unităţi medicale din Târnăveni.

În baza sesizării, o echipă de poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale a mers la sediul spitalului din Târnăveni, unde au început verificări şi acţiuni specifice pentru stabilirea cu exactitate a situaţiei de fapt şi pentru administrarea probelor necesare.

De asemenea, pentru asigurarea cadrului legal necesar continuării tuturor activităţilor specifice, în cauză a fost întocmit un dosar penal pentru neglijenţă în serviciu, sub supravegherea şi coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târnăveni.

Cu o zi în urmă, coordonatoarea organizaţiei ”Pledoarie pentru Demnitate”, Georgiana Pascu, a solicitat public intervenţia urgentă a ministrului Sănătăţii în sprijinul celor 261 de pacienţi internaţi în Spitalul Municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni, judeţul Mureş. Ea a susţinut, într-o postare pe pagina sa de Facebook, unde a ataşat imagini din spital, că pacienţii secţiilor de psihiatrie ar fi ţinuţi în condiţii inumane şi supuşi unor tratamente degradante.

Potrivit sursei citate, ceea ce a văzut în timpul unei ”vizite neanunţate” este ”dincolo de orice limită a demnităţii umane”: mizerie extremă, zeci de paturi lipite, în saloane imense, pacienţi care spălau WC-uri în băi murdare, pături murdare, aşternuturi lipsă, rupte sau murdare, pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, cei mai mulţi fără noptiere şi cu pungi agăţate de paturi în care îşi ţineau lucruri personale.

”Am intrat în secţia de psihiatrie vineri, în jurul orei 6 dimineaţa. Ceea ce am văzut acolo e dincolo de orice limită a demnităţii umane: zeci de paturi lipite cu oameni lăsaţi pe saltele murdare sau învelite în plastic; o mizerie greu de descris; pacienţi care spălau corpuri de WC în băi murdare; aşternuturi lipsă, rupte, uzate, decolorate sau murdare; pături murdare; pacienţi în haine ponosite, cu lucrurile personale sub pernă, papucii în pat, cei mai mulţi fără noptiere, cu pungi agăţate de paturi în care ţineau câteva lucruri personale; paturi în saloane care păreau că nu se mai termină – aşa este pe tot etajul, aproape 100 de oameni despărţiţi prin nişte pereţi de sticlă. Sunt oameni în agonie care aşteaptă acolo de zeci de ani ca Ministerul Sănătăţii, împreună cu Ministerul Muncii şi Consiliul Judeţean Mureş, să ia o măsură pentru a nu mai fi captivi într-un sistem de asistenţă medicală care, cel mai probabil, îi ţine pentru beneficii pecuniare şi materiale”, afirma Georgiana Pascu.

Într-un mesaj postat pe Facebook, Spitalul municipal ”Dr. Gheorghe Marinescu” din Târnăveni asigură pacienţii, aparţinătorii şi publicul larg că activitatea medicală ”se desfăşoară în condiţii normale, cu respectarea protocoalelor şi standardelor instituţionale”.

”Spitalul îşi asumă responsabilitatea pentru îmbunătăţirea continuă a condiţiilor de cazare, confort şi îngrijire în secţiile de psihiatrie. Dorim să precizăm că pacienţii aflaţi în secţiile de psihiatrie beneficiază de îngrijire medicală continuă, supraveghere de specialitate şi acces la serviciile de suport necesare, fără perturbări”, susţineau reprezentaţii spitalului.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu
1
Grindeanu, despre pensiile speciale: Nu doar Coaliţia trebuie să îşi dorească această...
misu la liceu
2
Motanul devenit vedetă într-un liceu din România. Mișu participă la cursuri și se bucură...
tata-fetita-cabinet stomatologic
3
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Mine antipersonal de tip „fluture” în Donbas
4
O suprafață similară cu a Muntenegrului nu poate fi locuită în Ucraina din cauza minelor...
vreme, iarna, decembrie
5
Prima prognoză a iernii, anunțul ANM. Cum va fi vremea la începutul lunii decembrie
A stat la câțiva metri de Cristi Chivu și a atras toate privirile cu noul ei look: "M-am simțit profesoară azi!"
Digi Sport
A stat la câțiva metri de Cristi Chivu și a atras toate privirile cu noul ei look: "M-am simțit profesoară azi!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
rogobete 2
Rogobete, în cazul fetiței de 2 ani care a murit după o anestezie la...
ZmIxYzE0MmY4YjJmOGE3NWRiMjM0MTQ5YWYyZDU1Nw==.thumb
Scenariul în care Putin atacă o țară NATO cu arme nucleare. Expert...
Guvernatorul BNR Mugur Isărescu participă la conferința de presă pentru prezentarea Raportului trimestrial asupra inflaţiei pe 14 noiembrie 2022.
Mugur Isărescu: „Nu cred că va mai crește TVA-ul anul viitor”...
cabinet stomatologic
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani...
Ultimele știri
Rusia vrea să „importe” 12.000 de nord-coreeni pentru a lucra în fabricile de drone, susține spionajul ucrainean
Mugur Isărescu, guvernatorul BNR: „Încercăm să nu accentuăm intrarea României în recesiune”
Frauda carusel, în vizorul UE: Bruxelles-ul propune acces în timp real la datele TVA pentru Parchetul European, OLAF și statele membre
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
View of a dentists chair
Colegiul Medicilor Bucureşti s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică
BUCURESTI - GUVERN - MASURI FISCALE - CONFERINTA - 3 IUL 2025
Ministrul Sănătății anunță controale la clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani a murit după anestezie
alexandru rogobete sustine o conferinta de presa
Ministrul Rogobete, despre fetița decedată la dentist: Se pare că a fost o întârziere între momentul stopului cardiac și apelul la 112
spitalul judetean brasov
Scandal la Spitalul Judeţean Braşov. Medicii acuză conducerea că a impus un număr maxim de internări. Reacţia ministrului Rogobete
alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete: „Investiţiile în spitale continuă. Nouă proiecte transferate din PNRR merg mai departe”
Partenerii noștri
Pe Roz
VIDEO Ariana Grande, panicată după ce a fost 'atacată' de un fan la premiera Wicked. Cynthia Erivo a sărit în...
Cancan
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Fanatik.ro
Cine sunt artiștii care au realizat muralul cu Drăgușin, Rațiu și Stanciu: „Pregătim și alte surprize!”
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Adrian Mihalcea, verdict clar după ce a influențat plecarea lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova. Ce a...
Adevărul
„Mi-e frică să spun că sunt judecător”. Discuție aprinsă după declarațiile lui Nicușor Dan despre justiție
Playtech
Divorțul notarial, acte necesare. Când poate fi respinsă cererea de către notar
Digi FM
Dolly Parton, la câteva luni după ce a rămas văduvă: "Fără Carl, eu n-aș mai fi aici". Și-a cunoscut soțul...
Digi Sport
Selecționerul Irlandei "rupe tăcerea": ce cuvinte i-a spus Cristiano Ronaldo, după ce a fost eliminat direct
Pro FM
Shakira, o nouă apariție alături de cei doi băieți ai ei. Cât de mari s-au făcut Milan și Sasha
Film Now
Glen Powell a dezvăluit porecla secretă a lui Tom Cruise: „Toți oamenii din viața reală îi spun așa!”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici...
Newsweek
1.700 dosare de pensii pe masa CCR. Dau termene și amână judecata. De ce sunt revoltați pensionarii cu grupe?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Locuitorii din Florida, terifiați de iguanele care cad din copaci. Motivul pentru care rămân paralizate și...
Film Now
Sylvester Stallone, la un pas de moarte pe platourile de filmare. Actorul dezvăluie cele mai periculoase două...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA