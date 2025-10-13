Live TV

Foto Ministrul Sănătăţii: „În curând, marii arşi vor fi trataţi în România”. Care este stadiul centrelor de la Târgu Mureş şi Timişoara

Data publicării:
centru de mari arsi targu mures
Foto: Ministerul Sănătății/ Facebook

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, luni seară, stadiul pregătirii centrelor de mari arşi din ţară şi precizează că cel de la Târgu Mureş ar putea funcţiona din primăvara viitoare. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Ministerul Sănătăţii construieşte centre pentru marii arşi! Centrul de Arşi Gravi de la Târgu Mureş prinde contur într-un ritm accelerat, iar în primăvara anului viitor estimăm că va fi dat în folosinţă”, anunţă, luni seară, ministrul Sănătăţii. 

Potrivit acestuia, la Timişoara, lucrările la Centrul de Arşi Gravi continuă intens în interiorul clădirii. 

„Da, sistemul de sănătate din România este în plină transformare. Nu suntem perfecţi, e mereu loc de mai bine — dar vorbim despre primele spitale noi construite după Revoluţie. Este o schimbare reală, vizibilă şi necesară”, a mai transmis ministrul. 

Acesta afirmă că, în curând, „marii arşi vor fi trataţi în România, acasă”. 

„Se poate! Pentru că oamenii care lucrează la ele au înţeles că este timpul şi momentul să vorbim mai puţin şi să facem mai mult. Să facem — nu doar ce se poate, ci ce trebuie”, a mai transmis ministrul Sănătăţii. 

În 17 martie, Ministerul Sănătăţii a prezentat stadiul realizării centrelor de mari arşi. 

Stadiul lucrărilor era cuprins între 20 şi 60%, cel mai avansat fiind cel de la Timişoara. Termenul de finalizare a fost prelungit până în 2026, iar între timp s-au demarat procedurile pentru achiziţia de echipamente. 

Instituţia preciza că este vorba despre centre realizate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Pius Brînzeu” Timişoara (realizat 60%), Spitalul Clinic de Urgenţă Copii „Grigore Alexandrescu” Bucureşti (realizat 20%) şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Tg. Mureş (realizat 20%), conform News.ro. 

„Proiectul pentru aceste centre, demarat in anul 2018, era blocat, fara nici un progres, la sfarsitul anului 2021. In urma negocierilor purtate de MS cu Banca Mondiala, proiectul a fost reluat in anul 2022 si prelungit pana în anul 2026. Noile clădiri în curs de realizare pentru centrele de mari arşi includ blocuri operatorii, secţii de Anestezie-Terapie Intensivă şi Unităţi de Primiri Urgenţe si conexiunea cu UPU existente (SCJU Tg. Mureş şi SCUC Gr. Alexandrescu Bucureşti)”, a mai transmis Ministerul Sănătăţii.  

Valoarea totală estimată pentru realizarea celor 3 obiective este de aprox. 220 milioane de euro, iar termenul estimat pentru finalizarea acestora este sfârşitul anului 2025 - trimestrul I / 2026. 

„În paralel, MS prin UMPBM a început procedurile de achizitie a echipamentelor noi aferente celor trei centre de tratare a pacienţilor cu arsuri severe şi a constituit grupurile tehnice de lucru la nivelul fiecărui centru în vederea lansării procedurii de licitaţie”, mai arată sursa citată, potrivit căreia necesarul de finanţare pentru echipamente se ridică la suma de aproximativ o sută de milioane de euro. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
doctor, cezariana, nastere
2
Noi informații în cazul gravidei moarte de la Constanța: soțul voia șase copii. De ce ar...
Mark Zuckerberg / ilustrație cu un buncăr de lux pentru apocalipsă
3
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem...
femeie frig primavara vreme rece
4
Vremea se răcește puternic: valul de aer polar aduce temperaturi negative. Unde apar...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
5
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Digi Sport
N-a stat pe gânduri, după ce i-a hrănit pe soldații ruși și a fost tâlhărită de aceștia! ”Îți iau tot ce ai”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, președintele României.
Președintele consideră că nu există riscul ca Republica Moldova să...
Eliberare ostatici Israel
Revoltă la Tel Aviv, după armistițiu: Hamas a predat cadavrele a doar...
European rights court issues verdicts on three landmark climate cases
Reformarea CEDO, în atenția statelor europene. Mai multe țări vor ca...
ID320179_INQUAM_Photos_Cornel_Putan
Schimbări majore în Strategia Națională de Apărare, anunțate de...
Ultimele știri
Reacția lui Nicușor Dan la amenințarea AUR cu suspendarea. Avertismentul președintelui
George Simion va candida pentru un nou mandat de președinte al AUR. Ce spune despre alegerile pentru Primăria Capitalei
„Tot ce vedem în jurul nostru este distrus”. Palestinienii din Gaza aflată sub ruine se tem că armistițiul cu Israel este unul fragil
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
aglomeratie trafic
Încă un oraș din România introduce benzi speciale, doar pentru autobuze. Măsura, contestată de unii șoferi: „O idee foarte proastă”
alexandru rogobete
Rogobete acuză legislaţia pentru numirea managerilor de spitale: Într-o situaţie ca la Iaşi, nu poate interveni administrativ
photo-collage.png - 2025-10-02T191235.446
Reacția ministrului Sănătății în cazul tinerei care a murit după ce a născut la o clinică privată: „Voi demara un control național”
N13 NEBUN CU BENZINA RETINUT-SINCRON 101025_00578
„Dacă aveam o mitralieră, vă împușcam pe toți”. Declarații șocante ale bărbatului care a vrut să-și incendieze mașina într-o benzinărie
N10 NEBUN CU BENZINA VO 101025_01128
Un bărbat a turnat benzină peste mașină și a amenințat că îi dă foc. Incidentul a fost surprins într-o benzinărie din Timișoara
Partenerii noștri
Pe Roz
Jennifer Lopez și Ben Affleck, din nou împreună în public. Ce relație au cei doi după divorț: „Între ei nu...
Cancan
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Fanatik.ro
Cum a ajuns scandalul de la baza FCSB să se transforme într-o afacere pentru Gigi Becali: „Acum am aflat și...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
Ce ținută a purtat Ioana, soția lui Florinel Coman, când a fost nașă de botez. A strălucit datorită alegerii...
Adevărul
Chirurgul Marius Uscatu explică moartea tinerei mămici din Constanța: „Soții au dat cu tifla competenței...
Playtech
De ce să porneşti aerul condiţionat şi toamna sau iarna, în maşină. Experţii auto: “Nu este doar pentru vară”
Digi FM
„Nu eram pregătiţi să te pierdem”. Goldie Hawn, devastată de moartea prietenei sale, Diane Keaton: „O să-mi...
Digi Sport
IS-TO-RI-E: țara cât județul Ilfov s-a calificat la CM 2026! VIDEO
Pro FM
Ce spune Andrea Bocelli despre prestația fiului său, Matteo, la nunta lui Jeff Bezos și Lauren Sanchez: „Am...
Film Now
Dick Van Dyke, despre cel mai jenant moment de pe platourile filmului „Chitty Chitty Bang Bang”: „Toată...
Adevarul
Presiunea prin „Tomahawk”. Cum ar putea Rusia să contracareze temutele rachete americane. Explicațiile...
Newsweek
Stagiul de cotizare suplimentar acordat la grupe trebuie considerat contributiv la pensie? 2 opinii
Digi FM
Cine e prima femeie care ar putea fi premier al Japoniei. Iubitoare de motociclete, a acceptat cererea în...
Digi World
5 motive să lași pantofii la ușă atunci când intri în casă. De ce nu e bine nici să stai desculț
Digi Animal World
Descoperirea făcută de o femeie după ce a salvat un câine care urma sa fie eutanasiat. Patrupedul are o rasă...
Film Now
Fiul îndurerat al lui Diane Keaton, omagiu special adus mamei sale. Sarah Paulson și Ben Affleck, la...
UTV
Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu, apariții de gală la evenimentul Anastasiei Soare. Lansarea cărții...