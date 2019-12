Ministrul Sănătății: Institutul Cantacuzino ar putea produce vaccinuri peste 4-5 ani. E bine să fim realiști

Victor Costache a anunțat marți seară, la Digi24, că Institutul Cantacuzino va putea produce vaccinuri abia peste 4 sau 5 ani. Ministrul Sănătății a precizat că instituția va rămâne „deocamdată” în subordinea Ministerului Apărării.

„Institutul Cantacuzino, deja discutăm între noi... am înțeles că în momentul de față este foarte bine organizat și se poate organiza, dar va dura între 4 și 5 ani, ăentru a începe o producție de vaccinuri”, a declarat ministrul Sănătății, la Digi24, precizând că institutul va rămâne „deocamdată” în subordinea Ministerului Apărării: „Este o decizie care nu depinde de ministrul Sănătății”.

„Acum câteva săptămâni am avut o criză, un început de epidemie de difterie în sudul Ucrainei. Stocurile erau la limită, atunci am început să sunăm să împrospătăm stocurile. Partenerii din vest nu aveau pe stoc și am descoprit că rușii și croații aveau, pentru că le produc ei. Vedeți cât de important este să ai producție proprie de vaccinuri”, a completat ministrul.

În ceea ce privește autoritatea medicală pe care o are asupra acestui institut, el a răspuns că „unul dintre angajații MS, din echipa mea, a activat mult timp acolo și are un plan de relansare a producției. Și MApN lucrează și ne vom reuni forțele și sperăm ca în 2020 să vă dăm niște vești bune”.

Întrebat despre declarațiile guvernelor PSD, care anunțau că institutul ar putea produce vaccinuri în maximum 2 ani, ministrul a spus că acestea sunt detaliile pe care le-a primit.

„E bine să fim realiști, să fim foarte exacți. Nu am făcut audit la Institutul Cantacuzino. Informațiile sunt despre un institut care nu este în subordinea mea”, a explicat Victor Costache.

În luna aprilie 2019, Gabriel Leș a spus, în calitate de ministru al Apărării, că s-ar putea ca, din 2020, la Cantacuzino să fie produse vaccinuri: „Vreau să fiu foarte sincer, cu toate că Ministerul Apărării Naţionale de la preluare, de un an şi jumătate, şi-a asumat şi doi ani ca termen de livrare a unor vaccinuri, nu cred că vom reuşi să-l respectăm. Dar, cel târziu până la mijlocul anului viitor, dacă toate lucrurile merg pe drumul pe care am pornit acum, cred că vom putea discuta şi despre aceste vaccinuri”.