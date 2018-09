Ministrul Sănătății: Medicamente noi pe piața românească, posibil peste șase luni

În şase luni se vor crea premisele pentru autorizarea unor noi medicamente pe piaţa românească, a declarat, la Digi24, ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea.

„Eu spun că în şase luni de zile. Dar până atunci nu înseamnă că ne uităm pacienţii, nu înseamnă că nu încercăm să grăbim procesele de autorizare. Anul acesta s-au introdus 37 de molecule noi. Este mult, este puţin. Nu ştiu. Asta trebuie s-o spună pacienţii. Din păcate, n-am reuşit să acoperim toată patologia care ar avea nevoie de tratamente noi. Dar în octombrie vom mai introduce câteva molecule noi. Deci chiar se fac eforturi. Din punctul meu de vedere, cea mai mare problemă în acest moment este problema studiilor clinice, care ar putea intra pe piaţa din România şi, din păcate, din cauza procedurilor de evaluare au întârziat foarte mult”, a spus, sâmbătă, Sorina Pintea.



Ministrul Sănătăţii a recunoscut şi faptul că există probleme şi cu studiile clinice. „Da, sunt probleme şi cu studiile clinice. Am primit o situaţie şi există studii clinice depuse pentru aprobare care au o întârziere de peste 400 de zile, studii clinice care ar putea intra în România şi care ar furniza medicamente pentru mulţi din pacienţii noştri, în special pentru bolile oncologice", a spus ministrul Sănătăţii.



Sorina Pintea a anunţat că luni va fi publicat în transparenţă decizională un proiect privind reorganizarea Agenţiei Naţionale a Medicamentelor şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM).



„Specialişti vor apărea pentru că sunt cursuri în derulare, tocmai asta vă spuneam. Creezi posturi noi pentru a putea angaja aceşti specialişti, creezi premisele finanţării din venituri proprii a acestor posturi, astfel încât să nu grevăm bugetul de stat, reorganizăm modalitatea de funcţionare a echipelor de autorizare din ţară, deci sunt mai multe lucruri benefice şi aşteptate. Este un act normativ care se discută de cinci ani. Aşa mi s-a spus. Prima măsură şi cea mai importantă este reorganizarea agenţiei. Apoi, de la 1 ianuarie 2019, crearea premiselor pentru a bugeta aceste posturi pe care le vom crea în plus. Agenţia are capacitatea din veniturile proprii să-şi plătească angajaţii”, a spus ministrul.



Sorina Pintea a explicat că ANMDM are nevoie de 500 de angajaţi, faţă de cei 200 câţi are în prezent.



Ministrul a spus că dintre cei 200 de angajaţi ai ANMDM, doar cinci sunt implicaţi în autorizarea medicamentelor.



„ANM nu se ocupă doar de autorizări. Sunt mai multe obiecte de activitate pe care le desfăşoară această agenţie pentru că o simplă semnătură pe o cerere de autorizare nu este suficientă. Medicamentele se testează. Dacă cineva doreşte să introducă pe piaţa din România un medicament nou, atunci angajaţi ai agenţiei se deplasează la locul de producţie al medicamentului în străinătate să vadă dacă se respectă normele, dacă acel medicament poate fi pus pe piaţă în România. Apoi există angajaţi în ţară care autorizează farmaciile, deci obiectul de activitate al agenţiei este foarte vast”, a spus Pintea.

Surse: Digi24, Agerpres.

Etichete:

,

,

,

,