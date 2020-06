Ministrul Sănătăţii: Pacienţii COVID-19 asimptomatici vor fi izolaţi acasă după 10 zile de spitalizare

Ministrul Sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că va semna marţi un ordin de ministru prin care pacienţii COVID-19 asimptomatici vor fi izolaţi acasă, însă doar după 10 zile de spitalizare.

Nelu Tătaru a explicat luni seara că simptomele pot apărea şi în a cincea zi de la infectare şi de aceea pacienţii trebuie să fie supravegheaţi medical în spitale.

„La propunerea Grupului Tehnic din cadrul Ministerului Sănătăţii care se ocupă de evaluări, marţi voi semna un ordin de ministru prin care pacientul asimptomatic sau simptomatic uşor va beneficia de o internare de 10 zile. În a şaptea zi se efectuează un test care, dacă este negativ, la zece zile se merge acasă. Dacă este pozitiv totuşi, dar cel uşor asimptomatic nu mai are simptome de cel puţin trei zile, la zece zile va pleca acasă cu izolare la domiciliu până la 14 zile sub supravegherea medicilor de familie. Acest ordin va fi semnat marţi, pentru a descongestiona spitalele, dar nu putem da un asimptomatic acasă în prima zi când s-a prezentat, pentru că nu ştim cum va avea evoluţia. Să lăsăm specialiştii să decidă dacă un caz este asimptomatic sau nu”, a declarat ministrul Sănătăţii, la Realitatea Plus, potrivit Agerpres.

Nelu Tătaru a adăugat că ieşirea în comunitate a unui pacient pozitiv este o asumare care trebuie să vină şi din partea Ministerului Sănătăţii, dar şi a pacientului respectiv, în contextul în care România are acum o transmisie comunitară accentuată.