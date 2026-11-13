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Exclusiv Ministrul Sănătății promite noi angajări în spitale. Mii de posturi ar putea fi deblocate în 2027

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Medici în spitale. Imagine cu profil ilustrativ. Foto: Profimedia
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Mii de posturi ar putea fi deblocate în 2027 Ministrul încurajează pacienții să reclame absența medicilor

Mii de posturi ar putea fi deblocate în spitale începând de anul viitor. Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat, în direct la Digi24, că a cerut unităților sanitare să transmită necesarul de personal, pentru ca angajările să poată fi aprobate încă din prima parte a anului 2027. Oficialul susține că extinderea și modernizarea spitalelor trebuie însoțite de suplimentarea numărului de medici și asistenți.

În interviul acordat în exclusivitate la Digi24, Alexandru Rogobete a vorbit despre blocajele din sistemul de angajare a personalului medical și despre măsurile pe care le pregătește pentru a acoperi deficitul de personal din spitale.

Ministrul a explicat că, în urma modificărilor legislative adoptate în această vară, atunci când un medic se pensionează, postul său poate fi scos la concurs pentru ocupare, fără să mai fie necesară o aprobare suplimentară.

„Când eram în Parlament, în această vară, am modificat acea ordonanță și am spus că, pentru că era această problemă birocratică, atunci când se pensiona un medic, chiar dacă postul era bugetat, postul nu putea fi scos la concurs. Acum, acest lucru se poate face fără aprobarea nimănui”, a declarat Alexandru Rogobete.

Mii de posturi ar putea fi deblocate în 2027

Întrebat dacă ia în calcul exceptarea sistemului sanitar de la blocarea angajărilor, ministrul a spus că nu dorește să anunțe deocamdată o astfel de măsură, dar că a cerut spitalelor să transmită necesarul de personal.

„Nu vreau să spun acum că da, vom excepta în totalitate Sănătatea sau nu, dar am cerut deja spitalelor să îmi trimită necesarul de resursă umană, pentru ca anul viitor, de la începutul anului, să putem debloca câteva mii de posturi în plus, astfel încât să mai reducem cât se poate de mult presiunea de pe unitățile sanitare”, a afirmat Rogobete.

Ministrul a explicat că, după centralizarea solicitărilor, va cere aprobările necesare printr-un memorandum adresat premierului și celorlalți membri ai Guvernului. El speră ca problemele legate de deficitul de personal să poată fi rezolvate în prima parte a anului viitor.

„Trebuie făcut un memorandum către premier. Ministrul Finanțelor, sigur, aprobă bugetarea. Nu va dura foarte mult. Eu îmi doresc ca în prima parte a anului să putem rezolva aceste probleme”, a spus Rogobete.

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Acesta a explicat că extinderea infrastructurii medicale și dotarea spitalelor cu echipamente noi trebuie însoțite de angajări, pentru ca unitățile sanitare să poată funcționa la capacitate maximă.

„Insist mult pe resursa umană pentru că infrastructura nu mai arată ca acum cinci ani. Avem tot mai multe echipamente, multe spitale și-au extins capacitatea, multe spitale pot trata pacienți și cazuri tot mai complexe, dar asta înseamnă că au nevoie și de o resursă umană numeric suplimentată. Plata gărzilor, includerea rezidenților la plata gărzilor și deblocarea posturilor în zonele critice, în special pentru început, sunt o prioritate”, a declarat ministrul.

Ministrul încurajează pacienții să reclame absența medicilor

În interviul acordat Digi24, ministrul Sănătății a vorbit și despre sesizările primite de la pacienți în legătură cu medicii care nu s-ar afla în spitalele publice în timpul programului de lucru.

Alexandru Rogobete a spus că o mare parte din verificările Corpului de control al Ministerului Sănătății se bazează pe reclamațiile pacienților și i-a încurajat pe aceștia să continue să semnaleze astfel de situații.

„90% din ordinul de ministru pentru Corpul de control, semnat ieri, se bazează pe sesizările pacienților. De asta îi încurajez să continue să trimită la Ministerul Sănătății sau mie”, a declarat Alexandru Rogobete.

Editor : C.A.

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