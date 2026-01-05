Live TV

Ministrul Sănătății vorbește despre plata medicilor în funcție de performanță

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, luni seară, că intenţionează să introducă plata pentru performanţă în sistemul de sănătate, deoarece sunt medici care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat sau care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor privat, iar această practică ar trebui să înceteze.

Întrebat cum se poate rezolva problema medicilor care sunt cadre didactice şi care nu fac gărzi şi nu vor să facă nici ambulatoriu şi nici să stea la program în spitalele publice, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat că a „oftat autentic”.

„Aici este o situaţie, am oftat, să ştiţi, autentic. A fost chiar un oftat autentic nu vreau să fiu înţeles greşit, nu vreau nici măcar să generalizez. Am un respect deosebit pentru colegii mei, indiferent că sunt medici, că sunt medici stomatologi, că sunt infirmieri, asistenţi, biologi, biochimiști, farmaciști, nu contează. Personalul medical. Am un respect deosebit pentru oamenii de bună credinţă. Am un respect deosebit pentru oamenii care îşi fac treaba şi sunt contra celor care pleacă la ora 10 din spitalul public la cabinetul privat, celor care îşi mută pacienţii din spitalul public la cabinetul lor propriu privat, celor care au impresia că trebuie să-i plătim doar pentru că există”, a declarat Alexandru Rogobete, luni seară, la Medika TV, potrivit News.ro.

Ministrul a precizat că vrea să introducă plata pentru performanţă.

„Am spus asta de foarte multe ori şi acesta este motivul pentru care îmi doresc să introducem plata pe performanţă. Nu este normal ca la spitalul public să ai lombosciatică şi să nu poţi să faci gărzi, dar să poţi să pleci la ora 12 la clinica ta privată sau la cabinetul privat şi să stai acolo 12 ore şi să nu mai ai nicio problemă”, a precizat Rogobete.

Directorul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, Raluca Ştefan, a afirmat că sunt medici în unitatea medicală care fac kite, merg la sală sau pe care îi vede în cârciumi, dar care sunt scutiţi de gărzi pentru că nu pot sta mai mult de două ore în picioare.

Raluca Ştefan a precizat că aceşti medici sunt tineri, au până în 50 de ani. Ea a menţionat că 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat că a trimis Corpul de Control al MS la Spitalul Judeţean Constanţa şi va solicita, în paralel, Comisiei de Medicină a Muncii reevaluarea medicală a scutirilor de gardă, în urma declaraţiilor managerului unităţii sanitare conform cărora 70% din personalul medical al spitalului nu face gărzi.

Alexandru Rogobete: Vom da posibilitatea spitalelor de urgenţă ca, pentru anumite secţii, gărzile să fie organizate în 12 ore

Descarcă aplicația Digi Sport
