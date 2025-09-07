Live TV

Ministrul Sănătății vrea o lege care să interzică conferințele conspiraționiste

Data actualizării: Data publicării:
alexandru Rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, vrea o lege care să interzică conferințele medicale ce promovează dezinformarea. Decizia vine după ce, sâmbătă, la Brașov, a fost organizat un eveniment la care au participat mai mulți medici conspiraționiști care au discutat despre „morți subite cauzate de vaccin” și despre „controlul maselor prin vaccinare”.

„În urma raportului pe care îl va realiza Colegiul Medicilor, împreună cu Ministerul Sănătăţii, vom trimite către Parchet acest raport şi sigur că vom discuta despre o eventuală modificare legislativă, care să blocheze astfel de evenimente medicale, dar care, repet, nu au un program verificat şi nu sunt validate din punct de vedere ştiinţific. Mi se pare complet inacceptabil ca anumiți medici să promoveze imagini și informații care nu sunt verificate medical pentru că acestea reprezintă un atac direct la siguranța pacienților și la scăderea încrederii oamenilor în sistemul de sănătate,”a declarat ministrul Sănătății.

Mai mulți medici din spitale publice și clinici private din România au participat sâmbătă, la Brașov, la o conferință intitulată „COVID-19 și convergența bio-digitală”. În loc de știință, pe scenă au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor.

La conferința desfășurată la Brașov, prezentată drept o dezbatere medicală, vorbitorii au abordat subiecte precum „explozia de cancere post-vaccinare”, „copii care mor din cauza vaccinului COVID” și ideea unei „conspirații globale prin vaccinare”.

Editor : A.P.

