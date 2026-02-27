Mirabela Grădinaru, despre Registrul de Screening Neonatal: „Niciun copil nu este pierdut din vedere”

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătăţii, născută din dialog, colaborare şi responsabilitate, fiind un pas esenţial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă.

„Registrul Naţional de Screening Neonatal a prins contur în urmă cu câteva luni când ne-am reunit în aceeaşi sală cu domnul ministru şi pentru a discuta o problemă dureroasă - modul în care este gestionată situaţia copiilor născuţi prematur. Atunci am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuţiilor şi iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluţie concretă. Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autorităţile, societatea civilă şi profesioniştii din domeniul medical se aşază împreună la aceeaşi masă pot apărea soluţii concrete şi reale pentru comunitate. Registrul Naţional de Screening Neonatal este una dintre aceste soluţii, o măsură concretă a Ministerului Sănătăţii născută din dialog, colaborare şi responsabilitate. Este un pas esenţial pentru viitorul copiilor noştri, pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă. Iar acest registru, exact acest lucru face, creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere", a spus Mirabela Grădinaru la evenimentul de lansare a Registrului Naţional de Screening Neonatal şi a Programului Naţional de Screening şi Prevenţie, organizat la Palatul Cotroceni.

Mirabela Grădinaru i-a mulțumit ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru eforturile dedicate programelor de screening şi prevenţie pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.

„Prin aceste registre România va avea în sfârşit o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate a populaţiei şi va construi împreună politici publice sustenabile pe termen lung. Lansarea programelor de astăzi este doar primul pas din ceea ce va urma şi ceea ce înseamnă proiectul 'România în lumină'. Sub această umbrelă ne-am propus să continuăm să aducem în prim plan teme fundamentale precum sănătatea, educaţia, bunăstarea copiilor, a tinerilor, a femeilor şi a tuturor categoriilor vulnerabile. Această iniţiativă a fost creată sub forma unei umbrele pentru a deschide un spaţiu de dialog real între autorităţi, organizaţii non-guvernamentale şi comunitate, pentru a identifica împreună măsuri concrete şi sustenabile, astfel încât cei vulnerabili să aibă acces la sănătate, educaţie şi un trai decent. Cred cu tărie, pentru noi ca societate este esenţial să cultivăm empatia şi sprijinul reciproc, să ne respectăm unii pe ceilalţi, să ne unim forţele pentru a construi o Românie în lumină, o Românie în care fiecare copil, fiecare om are şansa la viaţă şi la viitor. Pentru că împreună putem şi doar împreună vom reuşi", a precizat Mirabela Grădinaru.

