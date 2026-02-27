Live TV

Mirabela Grădinaru, despre Registrul de Screening Neonatal: „Niciun copil nu este pierdut din vedere”

Data actualizării: Data publicării:
mirabela gradinaru
Mirabela Grădinaru Foto: Captură video

Mirabela Grădinaru, partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, a declarat vineri că Registrul Naţional de Screening Neonatal reprezintă o măsură concretă a Ministerul Sănătăţii, născută din dialog, colaborare şi responsabilitate, fiind un pas esenţial pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă.

„Registrul Naţional de Screening Neonatal a prins contur în urmă cu câteva luni când ne-am reunit în aceeaşi sală cu domnul ministru şi pentru a discuta o problemă dureroasă - modul în care este gestionată situaţia copiilor născuţi prematur. Atunci am promis că nu vom rămâne doar la nivelul discuţiilor şi iată-ne astăzi aici, după trei luni, cu o soluţie concretă. Evenimentul de astăzi este dovada clară că atunci când autorităţile, societatea civilă şi profesioniştii din domeniul medical se aşază împreună la aceeaşi masă pot apărea soluţii concrete şi reale pentru comunitate. Registrul Naţional de Screening Neonatal este una dintre aceste soluţii, o măsură concretă a Ministerului Sănătăţii născută din dialog, colaborare şi responsabilitate. Este un pas esenţial pentru viitorul copiilor noştri, pentru ca fiecare nou-născut să aibă acces la prevenţie, diagnostic, intervenţie şi tratament adecvat încă din primele zile de viaţă. Iar acest registru, exact acest lucru face, creează un cadru în care niciun copil nu este pierdut din vedere", a spus Mirabela Grădinaru la evenimentul de lansare a Registrului Naţional de Screening Neonatal şi a Programului Naţional de Screening şi Prevenţie, organizat la Palatul Cotroceni.

Mirabela Grădinaru i-a mulțumit ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, pentru eforturile dedicate programelor de screening şi prevenţie pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.

„Prin aceste registre România va avea în sfârşit o imagine de ansamblu asupra stării de sănătate a populaţiei şi va construi împreună politici publice sustenabile pe termen lung. Lansarea programelor de astăzi este doar primul pas din ceea ce va urma şi ceea ce înseamnă proiectul 'România în lumină'. Sub această umbrelă ne-am propus să continuăm să aducem în prim plan teme fundamentale precum sănătatea, educaţia, bunăstarea copiilor, a tinerilor, a femeilor şi a tuturor categoriilor vulnerabile. Această iniţiativă a fost creată sub forma unei umbrele pentru a deschide un spaţiu de dialog real între autorităţi, organizaţii non-guvernamentale şi comunitate, pentru a identifica împreună măsuri concrete şi sustenabile, astfel încât cei vulnerabili să aibă acces la sănătate, educaţie şi un trai decent. Cred cu tărie, pentru noi ca societate este esenţial să cultivăm empatia şi sprijinul reciproc, să ne respectăm unii pe ceilalţi, să ne unim forţele pentru a construi o Românie în lumină, o Românie în care fiecare copil, fiecare om are şansa la viaţă şi la viitor. Pentru că împreună putem şi doar împreună vom reuşi", a precizat Mirabela Grădinaru.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
firma anaf la intrarea in institutie
1
Guvernul vrea să suspende până la finalul lui 2026 dreptul de a solicita de la ANAF...
steagurile sua si cuba
2
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
U.S. President Donald Trump meets with North Korean leader Kim Jong Un in Hanoi
3
Recunoașterea Coreei de Nord ca putere nucleară, condiția lui Kim Jong Un pentru o...
Starlink elon musk
4
Ce s-a întâmplat după ce Elon Musk a deconectat armata rusă de la rețeaua Starlink
Nicușor Dan și Maia Sandu la Chișinău.
5
Cum ar vota cetăţenii Republicii Moldova dacă s-ar organiza un referendum privind unirea...
Gigi Becali anunță că a dat marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Digi Sport
Gigi Becali anunță că a dat marea lovitură: "100 de milioane de euro!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Mirabela Grădinaru.
„Copleșită” de eticheta de Primă Doamnă: „Sunt Mirabela Grădinaru, partenera de viață a lui Nicușor Dan”
Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru.
Care este relația lui Nicușor Dan cu cei doi copii ai săi. Mirabela Grădinaru: „Totul este natural”
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
Mirabela Grădinaru povestește cum l-a cunoscut pe Nicușor Dan și ce a atras-o la el: „Mi s-a părut fascinant”
mirabela gradinaru
Care este mâncarea preferată a lui Nicușor Dan. Mirabela Grădinaru: „Nu ajung să ating calitatea sau gustul mâncării din copilărie”
mirabela-gradinaru-1-oct
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicusor Dan, la Digi24
Recomandările redacţiei
Russia Nemtsov Anniversary
România l-a sfidat pe Putin. Ambasadorul român din Rusia a depus...
Statue of justice,law concept
Când intră în vigoare legea pensiilor magistraţilor. Guvernul face...
apa arges
Guvernul intervine în cazul crizei de la Curtea de Argeș: Primăria va...
stefan cel mare, judetul olt
Comună fără canalizare și asfalt, dar cu cheltuieli de 60% din buget...
Ultimele știri
Comisia Europeană sprijină dreptul la avort sigur: fondurile UE pot fi folosite pentru acces garantat
România, încă un pas către „Clubul bogaților”. Țara noastră a primit cel de-al 22-lea aviz din partea OCDE, anunță Luca Niculescu
Răsturnare de situație. Miliardarul ucrainean cu cetățenie română care a căzut de la fereastră ar fi fost ucis chiar de către fiul său
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
O avocată a promis 5.000 $ oricui îi va face cunoștință cu bărbatul vieții ei. Ce s-a petrecut la scurt timp...
Cancan
Actor celebru din România, săltat de mascați! Este vizat într-un dosar de trafic de persoane și spălare de...
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au dat o nouă lovitură în afara României. 14 milioane de euro au cheltuit...
editiadedimineata.ro
CNN și HBO, mai aproape de a fi câștigate de miliardari pro-Trump
Fanatik.ro
Conducerea lui U Cluj îl taxează pe Gino Iorgulescu pentru vorbele pro FCSB: “O declaraţie neinspirată şi...
Adevărul
Bulgării uriași de aur din Apuseni, irezistibili pentru mineri. Femeia care a ascuns aproape un kilogram de...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Casa pe care Macaulay Culkin a cumpărat-o de la Kiefer Sutherland, vândută pentru o sumă impresionantă...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Marea "telenovelă" s-a încheiat: Messi i-a informat oficial pe cei din Barcelona!
Pro FM
Pink, reacție după ce presa americană i-a pus divorțul pe prima pagină: „Le spuneți voi și copiilor noștri?”
Film Now
Când ar putea începe filmările la viitoarea peliculă cu James Bond. Noul favorit pentru rolul agentului 007
Adevarul
Cine este Vlad Marinescu, actorul reținut în ancheta care vizează clubul „The Buddhist” din Capitală, într-un...
Newsweek
Pensionar ajunge la CCR, după ce pensia i-a scăzut cu 1.100 lei. Formula de recalculare ar putea fi schimbată
Digi FM
Obișnuia să facă bani din poze deocheate și să consume droguri, azi stă și citește Biblia: "Este un rău pur...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Motivul pentru care câinii își înclină capul când vorbești cu ei. Explicația oferită de un medic veterinar
Film Now
Christina Applegate, fără ocolișuri despre copilăria în care a fost abuzată: "Între trei și șapte ani a fost...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...