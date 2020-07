Mit spulberat de un fizician: Am făcut un experiment. Am purtat două măști și am făcut efort. Oxigenul din sânge a rămas la fel

Cunoscutul fizician Cristian Presură a vorbit la Digi24 despre un mit care spune că masca ar reduce nivelul oxigenului din sânge. Fals, spune Presură. „Am făcut un experiment. Am purtat ore întregi două măști făcând efort, iar nivelul oxigenului din sange a fost același – 98%”.

Cristian Presură, fizician: Mulți oameni se îngrijorează că datorită purtării măștiile scade oxigenația în sânge. Asta de ce? Pentru că noi expirăm aer, aerul pe care îl expirăm are mai puțin oxigen, el ramâne în mască, închis, și în timp de schimbă cu aerul din afară.

Oamenii se îngrijorează pentru că aerul pe care îl expiră din nou va avea o concentrație mai mică de oxigen.

Apar tot felul de teorii pe internet cum că această oxigenare a sângelui ar scădea sub niște niveluri care ar fi periculoase. Ori eu astăzi am făcut experimentul și am demonstrat că nu este așa.

Am purtat două măști, una peste cealaltă, timp de șase ore. În primele patru ore am făcut efort intens. Am fost la sala de sport jumătate de oră, am fost cu bicicleta o oră jumătate și am mers pe jos încă o oră jumătate, două ore aproape.

În tot acest timp mi-am măsurat oxigenația sângelui cu un aparat. La început, oxigenația sângelui a fost de 98%, așa cum este normal. La sfârșitul experimentului, după șase ore a fost tot 98%.

