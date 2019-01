Motivul pentru care tot mai mulți medici străini vin să lucreze în spitalele din România

Medicii străini încearcă să-i suplinească pe specialiştii români, care continuă să plece să muncească în afara graniţelor. La Spitalul Judeţean din Călăraşi, de exemplu, cot la cot cu românii lucrează doi bulgari, un sirian şi un palestinian. Primii doi fac naveta o dată pe săptămână, atunci când au gărzi. Iar ceilalţi s-au stabilit, cu tot cu familii în oraş. Sunt atraşi de salariile bune, dar şi de locuinţele primite gratuit de la Consiliul Judeţean. Cei mai câştigaţi sunt însă pacienţii, care primesc tratament de specialitate de la medici bine pregătiţi.

De 8 ani, doctorul Cumanov bate drumul între Silistra şi Călăraşi. Nu cunoaşte limba română, dar asta nu-l opreşte din a le da pacienţilor săi cel mai bun tratament posibil. Iar atunci când discută cu colegii români, medici sau asistente, apelează la un translator.

„Lucrez ca medic de mai bine de 25 de ani. Am venit pentru că sunt alte posibilități. Spitalul este mai mare și este o altă experiență. Permanent avem pacienți bolnavi care au nevoie de intervenție imediată. Nu pot să deosebesc un caz de celălalt caz. Deci ceva care să mă impresioneze foarte mult... aici foarte mulți mă impresionează în fiecare zi”, spune Cevdar Dimitrov Cumanov, medic anestezist.

Pacienţii au şi ei numai cuvinte de laudă pentru medicul lor bulgar.

„Sunt foarte buni și foarte conștiincioși. Și ai noștri sunt la fel. Dar asta e. Dacă am venit acum și am nimerit din altă țară, trebuie să mă tratez la altul? Mă tratez aici”, afirmă un pacient.

Şi doctorul Ahmed Mohamed s-a mutat cu familia la Călăraşi. A refuzat un post în Germania, pentru că are cetățenie română și cunoaşte limba noastră.

„În ultima perioadă eu am lucrat în Siria și toată lumea știe evenimentele neplăcute care sunt în Siria m-au determinat să plec și a fost de preferat pentru că am cetățenia română și copiii au cetățenie română am venit aici”, spune Ahmed Mohamed, medic cardiolog.

„Pot să vă spun că la noi pe secție sunt doi medici, cetățeni români de naționalitate iordaniană și palestiniană pe care eu unul personal îi cunosc de foarte mult timp. Lucrăm excepțional împreună”, spune Andrei Dumitrescu, medic șef Secția Obstetrică – Ginecologie.

La Spitalul Judeţean Călăraşi sunt angajaţi 79 medici, dintre care 10 sunt străini.

