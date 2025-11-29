Live TV

Muzica în timpul operațiilor reduce dozele necesare de anestezic și grăbește recuperarea postoperatorie, arată un studiu indian

Cercetătorii pregătesc un nou studiu privind sedarea asistată de muzică. Sursa foto: Profimedia Images
Un studiu realizat în Delhi arată că muzica ascultată în timpul anesteziei generale reduce dozele necesare de propofol și fentanil administrate pacienților și poate îmbunătăți recuperarea postoperatorie. Cercetarea, publicată în jurnalul Music and Medicine, oferă dovezi noi că stimularea auditivă rămâne activă chiar și atunci când pacientul este inconștient.

În timpul operațiilor laparoscopice de îndepărtare a vezicii biliare, pacienții anesteziați au ascultat muzică liniștitoare, flaut sau pian, prin căști cu anulare a zgomotului. Deși se află sub anestezie profundă, „abilitatea de a auzi rămâne intactă”, scriu autorii studiului, potrivit BBC.

Doze mai mici de anestezic

Într-un studiu clinic desfășurat timp de 11 luni pe 56 de pacienți, cercetătorii au descoperit că cei care au ascultat muzică au avut nevoie de cantități mai mici de propofol și fentanil. Acest lucru a dus la treziri mai rapide, niveluri mai scăzute ale hormonului de stres (cortizol) și o stabilitate mai bună a tensiunii arteriale în timpul operației.

„Pacienții trebuie să se trezească lucizi, alerți, orientați și ideal fără durere”, spune dr. Farah Husain, specialist în anestezie și terapeut muzical, coautoare a studiului. „Cu o gestionare mai bună a durerii, răspunsul la stres este diminuat”.

Reacții ale organismului chiar și sub anestezie

Chiar dacă pacientul nu simte și nu își amintește nimic, corpul reacționează la proceduri precum intubația, descrisă în studiu drept „cea mai stresantă etapă” a anesteziei generale.

„Organismul răspunde prin modificări ale ritmului cardiac, tensiunii arteriale și hormonilor de stres”, explică dr. Sonia Wadhawan, coordonatoarea cercetării.

Propofolul, principalul medicament folosit în aceste intervenții, acționează în aproximativ 12 secunde și permite o recuperare rapidă, motiv pentru care este preferat în operațiile scurte. Reducerea necesarului de medicamente poate limita efectele adverse și accelera externarea.

De ce funcționează muzica?

Specialiștii spun că, deși mintea este inconștientă, anumite zone ale creierului rămân receptive la sunetele din exterior. „Chiar dacă muzica nu este reținută explicit, conștientizarea implicită poate duce la efecte benefice”, afirmă dr. Husain.

„Calea auditivă rămâne activă chiar și când ești inconștient”, adaugă dr. Wadhawan. Aceasta ar explica de ce pacienții expuși la muzică au avut reacții fiziologice mai stabile în sala de operație.

Terapia prin muzică este folosită în psihiatrie și psihoterapie, dar aplicarea ei în contextul anesteziei generale în săli de operație reprezintă o schimbare semnificativă. Cercetătorii pregătesc acum un nou studiu privind sedarea asistată de muzică, pentru a confirma beneficiile observate.

„Abia începem să explorăm cum răspunde mintea inconștientă la intervenții non-farmacologice precum muzica”, spune dr. Husain. Echipa consideră că o intervenție atât de simplă, cu efecte măsurabile, ar putea influența modul în care spitalele abordează bunăstarea pacienților în timpul operațiilor.

