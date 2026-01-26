Nemulțumiri în rândul pacienților legate de prima zi neplătită din concediile medicale. Au loc discuții la Ministerul Sănătății

Reprezentanți ai asociațiilor de pacienți au discuții la Ministerul Sănătății luni, de la ora 14:00, legate de măsura prin care prima zi din concediile medicale este neplătită, care ar trebui să intre în vigoare de la 1 februarie.

Asociațiile de pacienți se întâlnesc cu ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, având în vedere că la începutul anului trecut Guvernul a decis ca prima zi de concediu medical să fie neplătită, decizie care a provocat nemulțumire în rândul pacienților.

Asociațiile de pacienți cer ca unele categorii de bolnavi să fie exceptate de la această decizie. Acestea spun că există pacienți care merg periodic să facă analize sau tratamente și că în unele cazuri s-ar ajunge la aproape o lună de zile neplătite într-un an.

Măsura ar trebui să intre în vigoare de la 1 februarie până la sfârșitul anului 2027. Argumentul Guvernului este că se economisesc bani la stat dar se și descurajează concediile luate pe motive fictive.

Editor : A.C.