Nereguli la Universitar. Directoarea le dă dreptate angajaților pe care anterior îi sancționase

Haos la unul dintre cele mai mari spitale din ţară, confirmat chiar de directori. Doctori care pleacă în timpul programului de gardă, aparatură medicală şi substanţe dezinfectante nefolosite, toate se întâmplă la Universitarul din Bucureşti. Primii care au dezvăluit problemele sunt doi asistenţi, care au intrat în greva foamei în vară. În urma lor, Corpul de Control al ministrului Sănătăţii a făcut verificări, iar acum conducerea spitalului aşteaptă verdictul. Actualul director, în funcţie de doi ani, spune însă că problemele sunt moştenite de la managerii dinaintea ei.

Asistenta de la Universitar care a făcut greva foamei, concediată. Cum e motivată decizia

Adriana Nica, manager Spitalul Univeristar: În spital existau dezinfectanţi şi reactivi, 2 cabinete nu aveau pentru că nu s-au gospodărit să aibă, deşi erau în spital.

Directoarea Spitalului Universitar le dă dreptate angajaţilor care vorbeau despre lipsuri. Cabinetele cu probleme erau la psihiatrie şi medicina muncii, spune managerul. Asistenţii şi infirmierele care au protestat spuneau că....

Mariana Luceanu, fostă asistentă: Cerem materiale, nu sunt bani, cerem dezinfectani, nu sunt bani.

Daniel Simion, asistent: Eu, timp de 5 zile, am spălat instrumentarul cu săpun lichid.

Nereguli de natură penală la Spitalul Universitar

-Când vin controalele, atunci se scot toate soluțiile, până atunci spălăm cu ce avem.

După aceste acuzaţii au fost sancţionate două asistente-şefe cu câte 500 de lei fiecare. Pacienţii au rămas tot dezamăgiţi însă.

Pacient: Condiţiile de acolo sunt mizere. Nu dezinfectează, nu folosesc materiale care să dezinfecteze pentru specialitatea care o are acest spital, gândaci peste tot.

Spitalul Universitar Bucureşti are un buget de aproape o jumătate de miliard de lei pe an. Directorul medical admite că uneori medicii mai cumpără din banii lor ce le trebuie, dar din cauza birocraţiei care tărăgănează lucrurile, nu pentru că nu există fonduri.

Dorin Ionescu, director medical: Dacă eu am nevoie mâine de un creion, pot să mă duc să mi-l cumpăr, lucru care l-am făcut şi eu la mine pe secţie.

Ministrul sănătăţii recunoaşte că sunt probleme în mai toate spitalele din România.

Sorina Pintea, ministrul Sănătății: Am foarte multe reclamații din spitale că nu sunt mănuși. Trimit Corpul de Control, găsim mănuşi. Am întâlnit manageri care nu știau că mănușile sunt de unică folosință.

În timp ce unii manageri se gândesc să facă economii, la Spitalul Universitar un aparat de radiologie în valoare de 200.000 de lei a stat 4 ani într-o cutie.

Adriana Nica, manager Spitalul Universitar: Am găsit în acea magazie, pentru că e o magazie, o cutie. Şi am întrebat ce este cu această cutie. Personal am luat legătura cu firma distribuitoare a acelui aparat, am constatat că nu mai există.

Neregulile nu se opresc aici. În urma unor controale a ieşit la iveală că 4 medici îşi făceau programul cum pofteau. Unul dintre ei a fost concediat.

Etichete:

,

,