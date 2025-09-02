Live TV

Video Noi informații despre starea româncei cu arsuri grave, internată la Floreasca și trimisă apoi în Belgia: Lavinia a făcut primii pași

Data publicării:
lavinia pacienta arsuri floreasca transferata in belgia
Foto: captura video

Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că marţi, 2 septembrie, Lavinia a făcut primii paşi. Alina Alexandru vorbeşte despre „fericirea pe care o trăieşte” sora sa: „Azi 4 paşi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curând, sperăm să fie făcuţi paţi cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi”. Alina Alexandru a postat pe pagina sa de Facebook şi un video emoţionant în care Lavinia este în picioare, sprijinită de un cadru special şi păşind ajutată de asistentele medicale.

„Ziua 94 - Azi NU vreau să vă povestesc depre durere, ci doar despre încă o victorie a Laviniei, despre fericirea pe care o trăieşte văzând că primii paşi au fost realizaţi. Dorim să împărtăţim cu voi această reuşită”, scrie Alina Alexandru pe Facebook.

„Azi 4 pasi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curand, sperăm să fie făcuţi paşi doar cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi, dar până atunci, ne bucurăm de ce a reuşit azi şi o facem cu tot sufletul şi toată recunoştinţa”, adaugă Alina Alexandru.

Ea şi sora ei mulţumesc tuturor pentru că au crezut că Lavinia va lupta şi pentru că au rămas alături de ele.

„Vă mulţumim pentru că aţi crezut că va lupta şi va reuşi, că aţi rămas alături de noi” Vă mulţumim pentru toată susţinerea!”, mai scrie Alina Alexandru.

Ea anunţă, de asemenea, că joi, va avea loc o nouă intervenţie chirurgicală pentru refacerea zonelor „mâncate” de multiplele infecţii cu care a ajuns la psitalul din Belgia.

Joia trecută, Alina Alexandru anunţa că Ministerul Sănătăţii va prelua costurile pentru tratamentul surorii sale. „Acum avem speranţa că există un început de schimbare, atât de necesar, pentru toţi pacienţii români”, afirma ea, potrivit News.ro.

„În ultimele zile am auzit des personalul medical al spitalului belgian folosind cuvântul miracol, atunci când descriu situaţia medicală a Laviniei. Speranţa noastră, la care nu am renunţat vreodată, a devenit acum mai mare şi mai puternică decât frica. Sunteţi mii, mii de oameni care ne-aţi sprijinit cu donaţii, distribuiri, gânduri bune, rugăciuni. Vă mulţumim pentru dragoste – aşa o simţim, dragoste trimisă nouă de acasă!”, a arătat, joi seară, într-o postare pe Facebook, Alina Alexandru.

În vara acestui an, Lavinia Vlad a fost internată cu arsuri pe 70% din suprafaţa corpului, în urma exploziei centralei de apartament din locuinţa sa, fiind dusă la Spitalul Floreasca din Bucureşti, unde a stat 53 de zile, timp în care a fost infectată cu mai multe bacterii, în cele din urmă fiind transportată la un spital din Belgia.

Sora sa, Alina Alexandru, şi ea pacientă în spitalul bucureştean, fiind una dintre persoanele donatoare de piele pentru Lavinia, a adus, într-o scrisoare deschisă adresată managerului unităţii sanitare, acuzaţii grave privind modul în care sunt gestionaţi marii arşi. Femeia a vorbit despre lipsa unor măsuri elementare de igienă, cum ar fi faptul că uşile rezervelor pacienţilor critici sunt ţinute deschise sau că personalul intră la ei fără a se schimba după ce vine de afară, dar şi fără mască sanitară.

Aparţinătoarea a relatat cum bolnavii nu sunt ajutaţi de psiholog, iar surorii sale nu i s-a adus nici măcar o oglindă să vadă că faţa nu i-a fost desfigurată, femeia amintind, în acest context, că orice bolnav poate lupta mai eficient cu boala dacă starea sa psihică este una bună.

