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Noi medicamente ar putea intra pe lista celor compensate. Rogobete: „Accesul la tratamente nu trebuie blocat de dispute politice”

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alexandru rogobete face declaratii
Alexandru Rogobete. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Din articol
„Accesul la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice” „O nouă actualizare a listei medicamentelor compensate”

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că își propune ca noi medicamente să fie introduse pe lista celor compensate până la sfârșitul acestui an, pentru a facilita accesul pacienților la tratamente. Oficialul a solicitat organizarea unei întâlniri cu reprezentanții instituțiilor responsabile și ai producătorilor de medicamente, pentru accelerarea procedurilor administrative necesare actualizării listei.

„Accesul la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice”

Alexandru Rogobete a transmis, într-o postare pe Facebook, că accesul pacienților la medicamente și tratamente inovatoare nu trebuie să fie împiedicat de dispute politice, birocrație sau întârzieri administrative.

„Accesul la medicamente şi la tratamente inovatoare nu trebuie să fie blocat de dispute politice, de birocraţie sau de lipsa deciziilor administrative. În mandatul anterior, am reuşit să actualizăm de două ori lista medicamentelor compensate, introducând peste 80 de modificări - medicamente noi şi extinderi de indicaţii terapeutice pentru tratamentele existente. Şi nu ne oprim aici!”, a transmis ministrul Sănătății.

Ministrul a precizat că a solicitat organizarea unei întâlniri de lucru cu reprezentanții Agenției Naționale a Medicamentului, ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și ai producătorilor de medicamente inovatoare și generice.

„O nouă actualizare a listei medicamentelor compensate”

„Obiectivul este clar: să accelerăm procedurile administrative pentru o nouă actualizare a listei medicamentelor compensate”, a explicat Rogobete.

Oficialul își propune ca, până la sfârșitul anului 2026, pe lista medicamentelor compensate să fie introduse noi tratamente, astfel încât mai mulți pacienți să poată beneficia de acestea.

„Ca ministru al Sănătăţii, am responsabilitatea de a pune pacientul înaintea oricărui orgoliu politic. Sănătatea oamenilor nu poate aştepta! Încrederea ne face bine”, a subliniat Alexandru Rogobete.

Editor : Ș.A.

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