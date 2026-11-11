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Noi recomandări pentru persoanele care lucrează în ture de noapte. Cum pot fi reduse tulburările de somn

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tanara cu ochii deschisi in pat si un eas in prim plan
Foto: Profimedia
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Din articol
Ce recomandă specialiștii pentru persoanele care lucrează noaptea Cafeaua, somnul înainte de tură și alimentația pot influența nivelul de oboseală Melatonina și medicamentele pentru somn, printre opțiunile analizate Nu există o soluție universală pentru cei care lucrează în schimburi

Persoanele care lucrează noaptea sau au un program în schimburi pot dezvolta o tulburare de somn caracterizată prin insomnie, oboseală excesivă și dificultăți de concentrare. Academia Americană de Medicină a Somnului (AASM) a publicat noi recomandări pentru gestionarea acestei afecțiuni, care includ expunerea controlată la lumină, ajustarea orelor de somn, consumul de cofeină și, în anumite situații, administrarea unor medicamente, relatează Medical News Today.

Tulburarea de somn asociată muncii în schimburi, cunoscută sub denumirea de shift work disorder, apare atunci când programul profesional intră în conflict cu ritmul natural de somn și veghe al organismului.

Afecțiunea poate apărea la persoanele care lucrează noaptea, dimineața foarte devreme sau în ture care se modifică frecvent. Printre simptome se numără dificultățile de adormire, trezirile repetate, somnolența excesivă în timpul activității și imposibilitatea de a obține un somn odihnitor.

Potrivit cercetărilor citate de Medical News Today, aproximativ 27% dintre adulții care lucrează în schimburi ar putea fi afectați de această tulburare.

Pentru stabilirea diagnosticului, problemele trebuie să fie asociate cu programul de lucru și să persiste cel puțin trei luni.

Ce recomandă specialiștii pentru persoanele care lucrează noaptea

Noile recomandări ale Academiei Americane de Medicină a Somnului au fost publicate în Journal of Clinical Sleep Medicine și se bazează pe o analiză a studiilor privind tratamentele medicamentoase și metodele comportamentale utilizate pentru gestionarea tulburării.

Una dintre principalele recomandări vizează expunerea la lumină puternică în timpul turelor de noapte, care poate contribui la menținerea vigilenței și la reducerea somnolenței.

Specialiștii recomandă, de asemenea, menținerea unui program de somn cât mai constant, atunci când condițiile de muncă permit acest lucru.

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O altă strategie presupune reducerea expunerii la lumină în drumul spre casă, după încheierea turei de noapte. Această măsură poate ajuta organismul să se adapteze la perioada de odihnă din timpul zilei.

Totuși, cercetătorii subliniază că aceste soluții sunt mai greu de aplicat în cazul persoanelor care au un program de lucru variabil.

Cafeaua, somnul înainte de tură și alimentația pot influența nivelul de oboseală

Experții au analizat și rolul cofeinei în combaterea somnolenței excesive.

Consumul de cafea sau al altor băuturi care conțin cofeină poate îmbunătăți temporar starea de alertă, însă momentul consumului este important. Administrarea cofeinei prea aproape de ora de culcare poate îngreuna adormirea și poate afecta calitatea somnului.

Noile recomandări includ și posibilitatea unor perioade scurte de somn înaintea turelor de noapte, pentru reducerea oboselii.

În privința alimentației, specialiștii sugerează că persoanele care se confruntă cu somnolență excesivă ar putea beneficia de evitarea meselor consistente în timpul nopții, optând pentru gustări ușoare sau renunțând la masa din timpul turei.

Dovezile științifice care susțin aceste măsuri sunt însă limitate, iar eficiența lor poate varia de la o persoană la alta.

Melatonina și medicamentele pentru somn, printre opțiunile analizate

Pentru persoanele care au dificultăți să adoarmă după o tură de noapte, Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă luarea în considerare a terapiei cognitiv-comportamentale pentru insomnie.

Printre opțiunile evaluate se numără și melatonina, un hormon implicat în reglarea ciclului natural de somn și veghe.

În anumite cazuri, medicii pot lua în considerare medicamente precum modafinilul sau armodafinilul, utilizate pentru combaterea somnolenței excesive.

Neurologul Derk Krieger, de la Re:Cognition Health, care nu a participat la elaborarea recomandărilor, a explicat pentru Medical News Today că aceste medicamente pot îmbunătăți vigilența în timpul muncii de noapte, însă nu corectează dezechilibrul ceasului biologic și nu pot înlocui somnul suficient.

În plus, tratamentele pot provoca reacții adverse, inclusiv dureri de cap, greață, amețeli și anxietate.

Specialiștii avertizează că inclusiv medicamentele administrate pentru îmbunătățirea somnului pot provoca somnolență după trezire, ceea ce reprezintă un risc pentru persoanele care conduc sau desfășoară activități ce necesită atenție sporită.

Nu există o soluție universală pentru cei care lucrează în schimburi

Autorii noilor recomandări subliniază că tratamentul trebuie adaptat în funcție de simptomele fiecărei persoane și de programul profesional.

De exemplu, o persoană care lucrează permanent noaptea poate beneficia de un program stabil de somn în timpul zilei, în timp ce un angajat ale cărui ture se modifică frecvent poate întâmpina dificultăți în adaptarea ritmului biologic.

Specialiștii atrag atenția că toate recomandările publicate sunt condiționate de calitatea dovezilor științifice disponibile, iar pentru numeroase intervenții sunt necesare studii suplimentare.

Persoanele care se confruntă constant cu somnolență excesivă la serviciu sau cu dificultăți de somn după încheierea programului sunt sfătuite să consulte un specialist, pentru evaluarea simptomelor și stabilirea unui tratament adecvat.

Editor : Sebastian Eduard

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