Parlamentul European a aprobat miercuri reforma legislației farmaceutice a Uniunii Europene, care introduce măsuri pentru prevenirea penuriilor, accesul mai rapid la tratamente și dezvoltarea de antibiotice, medicamente pentru boli rare și tratamente destinate copiilor. Eurodeputații au susținut și Actul privind medicamentele critice, prin care UE urmărește să extindă producția de insulină, analgezice, vaccinuri și alte produse esențiale.

Reforma reprezintă prima revizuire majoră a legislației farmaceutice europene din ultimii peste 20 de ani și urmărește să combine accesul pacienților la medicamente cu sprijinirea cercetării și a industriei farmaceutice.

Noile norme vor permite autorităților să monitorizeze mai atent disponibilitatea medicamentelor și să coordoneze răspunsul în cazul apariției unor penurii. Statele membre vor putea solicita companiilor farmaceutice să furnizeze cantități suficiente pentru acoperirea nevoilor pacienților, iar producătorii vor trebui să pregătească planuri pentru prevenirea lipsei medicamentelor critice.

„Prea mult timp, pacienții s-au confruntat cu penurii de medicamente, lipsa unor opțiuni de tratament și întârzieri inutile. Prin acest acord urmărim să schimbăm situația. Accelerăm accesul la medicamente, consolidăm combaterea rezistenței la antimicrobiene și recompensăm inovarea acolo unde este cea mai necesară, în special în cazul bolilor rare”, a declarat Tiemo Wölken, raportorul pentru regulamentul din pachetul farmaceutic.

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Medicamentele noi vor putea beneficia de protecție timp de până la 11 ani

Pentru medicamentele nou autorizate este prevăzută o perioadă de bază de opt ani în care alte companii nu vor putea utiliza datele produsului, urmată de un an de protecție pe piață, în care medicamentele generice sau biosimilare nu vor putea fi comercializate.

Producătorii vor putea obține perioade suplimentare de protecție dacă îndeplinesc anumite condiții, dar durata totală nu va putea depăși 11 ani.

Medicamentele orfane, destinate tratării bolilor rare, vor beneficia de nouă ani de exclusivitate pe piață. În anumite condiții, tratamentele inovatoare care răspund unei nevoi medicale neacoperite vor putea primi până la 11 ani de protecție.

Pentru ca medicamentele generice să ajungă mai repede pe piață după expirarea protecției produsului original, producătorii acestora vor putea desfășura din timp anumite activități necesare autorizării. Agenția Europeană pentru Medicamente va putea, la rândul său, să simplifice procedurile și să accelereze analizarea cererilor de introducere pe piață.

„Facem un pas decisiv către un sector farmaceutic european mai puternic și mai competitiv. Această legislație stabilește un echilibru între cercetare și inovare, accesul mai rapid și mai echitabil al pacienților la medicamente și sustenabilitatea sistemelor noastre de sănătate”, a afirmat Dolors Montserrat, raportoarea pentru directiva din pachetul farmaceutic.

Antibioticele vor fi eliberate numai pe bază de prescripție

Noile reguli prevăd că toate antimicrobienele vor putea fi eliberate numai pe baza unei prescripții medicale. Prospectele vor include informații specifice privind utilizarea prudentă a acestora, pentru a limita administrarea incorectă și apariția rezistenței la antimicrobiene.

Companiile care dezvoltă un nou antimicrobian considerat prioritar vor putea primi un „voucher transferabil de exclusivitate a datelor”, care oferă încă un an de protecție. Mecanismul urmărește să stimuleze investițiile în dezvoltarea unor antibiotice noi.

„Avem nevoie de terapii noi și inovatoare pentru nevoile medicale neacoperite, bolile rare și afecțiunile pediatrice și avem nevoie de antibiotice noi. Avem nevoie de acces egal la medicamente în toate statele membre, fără întârzieri care în prezent pot ajunge la doi ani sau chiar mai mult”, a declarat Adam Jarubas, președintele Comisiei pentru sănătate publică din Parlamentul European.

UE vrea să producă mai multe medicamente critice

Actul legislativ privind medicamentele critice a fost adoptat de Parlamentul European cu 592 de voturi pentru, 35 împotrivă și 30 de abțineri. Măsurile vizează produse esențiale precum antibioticele, insulina, analgezicele, vaccinurile, tratamentele oncologice și medicamentele cardiovasculare.

Noile norme stabilesc criteriile pentru desemnarea unor „proiecte strategice” în Uniunea Europeană, prin care să fie create, modernizate sau extinse capacitățile de producție a medicamentelor critice și a substanțelor farmaceutice active. Proiectele vor putea beneficia de acces mai ușor la finanțare și de sprijin administrativ, științific și de reglementare.

Companiile care primesc sprijin financiar național sau european vor avea obligația să acorde prioritate aprovizionării pieței UE. În cadrul achizițiilor publice, furnizorii vor putea fi recompensați în funcție de ponderea medicamentelor și a substanțelor active produse în Uniune.

Cel puțin cinci state membre se vor putea asocia pentru a cumpăra în comun medicamente critice, tratamente pentru boli rare și alte produse de interes comun. Mecanismul este destinat inclusiv statelor mai mici, care au o putere de negociere mai redusă.

„Actul privind medicamentele critice este o victorie pentru pacienții și industria europeană. Printr-o abordare puternică «Cumpărați produse europene», reducem dependențele strategice, stimulăm producția farmaceutică europeană și consolidăm siguranța aprovizionării cu medicamente critice”, a declarat raportorul Tomislav Sokol.

Regulamentul și directiva din pachetul farmaceutic urmează să fie semnate de Parlamentul European și Consiliul UE și publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii. Acestea vor intra în vigoare în a 20-a zi de la publicare, iar majoritatea prevederilor vor deveni aplicabile după 24 de luni.

Măsurile privind notificarea, prevenirea și monitorizarea penuriilor vor începe să se aplice la șase luni după intrarea în vigoare a regulamentului. Statele membre vor avea la dispoziție 24 de luni pentru a transpune directiva în legislațiile naționale.

Actul privind medicamentele critice mai trebuie aprobat formal de Consiliul UE înainte de publicare și intrarea în vigoare.

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Editor : A.D.